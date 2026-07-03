Kejutan... Al-Ahly mempertimbangkan untuk mendatangkan bintang baru setelah Mahrez dan Kessie!

Pihak manajemen klub Al-Ahli Saudi berencana melepas seorang bintang asing baru, menyusul keputusan untuk melepas duo pemain asal Aljazair, Riyad Mahrez, dan pemain asal Pantai Gading, Franck Kessié, selama bursa transfer musim panas.

Al-Ahli telah mengumumkan kepergian Kessie setelah tiga tahun bergabung, dan hal yang sama berlaku bagi Mahrez, yang hanya menunggu pengumuman resmi.

Menurut jurnalis Saudi Muhammad Al-Bakiri, pejabat Al-Ahli telah membuka peluang untuk menjual kontrak bek asal Brasil, Roger Ibáñez, mengingat minat sejumlah klub Eropa untuk mendapatkan jasanya selama bursa transfer musim panas.

Al-Bakiri menyebutkan bahwa alasan utama di balik langkah ini adalah penolakan Ibanez untuk memperpanjang kontraknya saat ini, yang masih berlaku hingga musim panas 2028. Pihak manajemen ingin menambahkan dua tahun lagi ke dalam kontraknya, namun sang pemain belum memberikan persetujuannya hingga saat ini.

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Ia menambahkan bahwa manajemen olahraga tidak ingin mengulangi skenario kepergian salah satu bintang tim tanpa mendapatkan keuntungan finansial yang memadai, sehingga mulai mempertimbangkan untuk menjual sang pemain jika sikap penolakannya terhadap perpanjangan kontrak terus berlanjut.

Menurut sumber yang sama, gaji tahunan bek asal Brasil tersebut tidak melebihi 9 juta euro, yang menjadikan kepindahannya ke Eropa sebagai opsi yang sangat mungkin jika para pihak mencapai kesepakatan dalam beberapa minggu ke depan.

Ibáñez dianggap sebagai salah satu bek terbaik di Liga Roshen Saudi, dan ia juga memainkan peran penting dalam prestasi yang diraih Al-Ahli, terutama saat merebut gelar Liga Champions Asia Elite.