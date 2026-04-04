Kejutan... Ahli wasit: Al-Hilal mencetak gol yang tidak sah saat melawan Al-Taawoun

Seorang pakar wasit membuat kejutan besar, setelah menegaskan bahwa Al-Hilal mencetak gol yang tidak sah dalam laga melawan Al-Taawoun di Liga Roshen.

Al-Hilal bermain imbang 2-2 dengan Al-Taawoun dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Sabtu ini, di Stadion Kingdom Arena, pada putaran ke-27 Liga Roshen.

Gol pertama Al-Hilal tercipta pada menit ke-43, melalui penyerang asal Pantai Gading, Mohamed Kader Miti, setelah ia menerobos dari sayap kiri dan melepaskan tendangan keras ke gawang Al-Taawoun, yang gagal dihalau oleh kiper Mailsun.

Khalil Jalal, pakar wasit untuk saluran "Thamania", menegaskan bahwa gol tersebut tidak sah, dengan alasan adanya pelanggaran yang dilakukan tim Al-Hilal di awal permainan.

Jalal menjelaskan bahwa pemain Senegal Kalidou Koulibaly, bek Al-Hilal, melakukan pelanggaran di awal pertandingan, saat ia melakukan tekel keras terhadap Mohamed Al-Kwikbi, pemain Al-Taawoun, yang berujung pada terciptanya gol pertama.

Ahli wasit tersebut mengkritik wasit VAR, dengan menegaskan bahwa mereka seharusnya memberi peringatan kepada wasit dan memanggilnya untuk membatalkan gol tersebut, namun hal itu tidak terjadi.

Perlu dicatat bahwa hasil imbang ini membuat Al-Hilal menempati posisi kedua di klasemen Liga Saudi dengan 65 poin, tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen, dan unggul selisih gol atas Al-Ahli yang berada di posisi ketiga.