Jurnalis Spanyol Roberto Gomez secara tegas menepis kemungkinan hengkangnya bintang Brasil Vinicius Junior dari Real Madrid, di tengah polemik yang kian memanas seputar masa depan pemain berusia 25 tahun itu bersama Los Blancos, dengan menyebut skenario kepergiannya sebagai "kejutan abad ini".

Dalam pernyataan tegas yang ia sampaikan di radio Spanyol "Radio Marca", pada hari Senin ini, Gomez menekankan bahwa Vinicius merupakan tulang punggung tim kerajaan, dan bahwa kepergiannya akan menjadi bencana nyata bagi klub.

Vinicius yang Terbaik

Gomez berkata dengan sangat tegas: "Vinicius adalah pemain terbaik yang dimiliki Real Madrid saat ini. Tidak ada satu pun pemain sayap yang bermain seperti dia dengan bakat dan pengaruh sebesar itu. Saya bahkan tidak bisa membayangkan kepergiannya sekarang, karena dia adalah jiwa penyerangan tim."

Jurnalis Spanyol itu menambahkan: "Siapa yang akan membayar 150 atau 200 juta euro untuk seorang pemain yang kontraknya hanya tersisa satu tahun saja? Ini tidak masuk akal dari sisi ekonomi maupun olahraga."

Pertanyaan yang Logis

Gomez bertanya dengan nada mempertanyakan: "Dan jika Vinicius berkata terang-terangan: (Saya akan tetap di sini), apa yang akan dilakukan klub? Apakah mereka akan memaksanya pergi? Itu sama sekali mustahil."

Jurnalis Spanyol itu menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Bagaimana mungkin Vinicius meninggalkan Real Madrid? Bagi saya, itu akan menjadi kejutan abad ini dalam segala ukuran. Real Madrid sangat membutuhkan Vinicius, dan Vinicius membutuhkan Real Madrid. Ini adalah hubungan yang tidak bisa diakhiri dengan mudah."

Polemik yang Memanas

Pernyataan Gomez ini muncul di tengah polemik media yang kian memanas mengenai apakah Vinicius akan memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid atau tidak, terlebih dengan semakin dekatnya ia memasuki tahun terakhir dari kontraknya saat ini bersama Los Blancos.

Laporan-laporan media Spanyol saling bertentangan mengenai masa depan bintang Brasil itu, di mana sejumlah sumber mengisyaratkan adanya negosiasi yang tengah berlangsung untuk memperpanjang kontraknya, sementara sumber lain berbicara tentang ketertarikan klub-klub besar Eropa untuk merekrut jasanya, terutama dari Liga Inggris Premier League.