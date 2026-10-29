Mantan bintang Arsenal menambah panasnya laga El Clasico kecil yang dinantikan antara Al-Ahli dan Al-Shabab di Liga Roshn Saudi.

Al-Shabab akan menjamu Al-Ahli besok, Jumat, di Stadion SHJ Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Surat kabar "Al-Riyadiyah" Saudi menegaskan bahwa Al-Shabab kini dalam kondisi lengkap, tanpa absennya satu pemain pun menghadapi Al-Ahli, baik dari sisi pemain lokal maupun asing, setelah seluruh pemain yang cedera pulih, sebuah kejadian langka bagi "Al-Leyouth".

Tokoh di balik kejadian ini adalah pemain asal Ghana Thomas Partey, mantan bintang Arsenal, yang akhirnya pulih dari cedera yang dialaminya pada bagian paha, yang membuatnya absen dari tim dalam tujuh pertandingan terakhir.

Pertandingan berikutnya ALS Saudi Pro League 14.00 AHL

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pelatih asal Jerman Thomas Letsch, direktur teknik Al-Shabab, sedang mempertimbangkan untuk memainkan Partey dalam susunan pemain utama menghadapi Al-Ahli, menggantikan pemain asal Prancis Yacine Adli di lini tengah.

Letsch akan menetapkan susunan pemain utama hari ini, Kamis, setelah tim menjalani latihan ringan di lapangan pendamping.

Al-Shabab berhasil melcompat ke peringkat kedua belas di klasemen Liga Saudi, setelah meraih 7 poin dalam 3 pertandingan terakhir, yang menaikkan koleksi poin tim menjadi 11 poin, dari dua kemenangan, 5 hasil imbang, dan 3 kekalahan.

Sebaliknya, Al-Ahli menempati peringkat kelima di klasemen dengan koleksi 21 poin, yang diraih dari 7 kemenangan dan 3 kekalahan, serta masih menyisakan satu pertandingan tunda melawan rival tradisional Al-Nassr.