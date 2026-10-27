Barcelona, pada hari Minggu, menjalani pertandingan paling sulit dan mengganggu sejak awal musim, setelah Real Madrid tampil unggul berkat keunggulan teknisnya, berbanding terbalik dengan menurunnya penampilan tim Catalan itu. Dan berhasil Jose Mourinho menyusun rencana taktis yang rapat di Stadion Camp Nou, yang melumpuhkan kunci-kunci permainan pasukan Hansi Flick, dan membuka jalan bagi Real Madrid untuk meraih kemenangan, sekaligus memangkas selisih menjadi 3 poin dengan pemuncak klasemen, sementara Barcelona dibiarkan tenggelam dalam meninjau ulang perhitungannya setelah kembali tersandung untuk kedua kalinya secara beruntun dalam sepekan yang berat.

Tim Catalan itu kehilangan kelancaran yang biasa dimilikinya, dan kecepatan khasnya menghilang, serta keputusan para pemainnya menjadi sepenuhnya tunduk pada tekanan kecemasan di hadapan lawan yang tahu benar bagaimana memanfaatkan titik-titik lemahnya.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona salah menerapkan pressing tinggi sejak awal pertandingan, karena Real Madrid menemukan celah yang jelas untuk melewati gaya bertahan yang tidak efektif tersebut.

Lamine Yamal memimpin pressing, maju seorang diri ke arah Lunin tanpa adanya rekan yang mendukungnya, sementara Dean Huijsen membawa bola keluar dari belakang dengan sangat leluasa, memanfaatkan ruang yang tersedia di hadapannya, yang membuat Real Madrid dapat mengalirkan bola secara bertahap dari satu sisi ke sisi lain, hingga mencapai pemain ketiga yang memberikannya keunggulan dalam membangun serangan.

Gol pertama dalam pertandingan menjadi contoh nyata keberhasilan rencana Madrid, sebab setelah pressing yang tidak berguna dari Lamine Yamal, dan dengan ketidakmampuan para pemain Barcelona untuk menjangkau pemegang bola, bola sampai kepada Bernardo Silva, yang memanfaatkan waktu dan ruang yang tersedia di depannya untuk mengirim umpan panjang kepada Cucurella, yang berada di posisi sangat maju.

Hanya dengan satu sentuhan, bek itu mengoper bola kepada Diomande, yang melesat dari kedalaman, sebelum pemain asal Pantai Gading tersebut mengirim umpan silang mendatar, yang membentur bola yang gagal dihalau Gerard Martin dengan baik, kemudian membentur Mbappe, hingga bersarang di gawang di tengah sedikit keberuntungan.

Penjagaan individu serta duel Cucurella dan Lamine Yamal

Ciri keunggulan Madrid tidak sebatas pada kelancaran dalam penguasaan bola, tetapi babak pertama juga menyaksikan ketangguhan bertahan yang luar biasa dari Real Madrid, melalui ketergantungan pada penjagaan individu man to man.

Huijsen dan Konate terlihat membayangi para pemain yang menjadi tanggung jawab mereka hingga ke kotak penalti lawan dalam banyak periode pertandingan.

Mourinho menyadari bahwa timnya belum mencapai level optimal dari kekompakan bertahan kolektif saat mundur ke area belakang, karena itu ia menciptakan solusi yang berlandaskan pada penugasan seorang pemain untuk menjaga setiap lawan secara langsung.

Melalui penerapan penjagaan individu, fokus setiap pemain menjadi tertuju pada lawan tertentu, yang mengurangi keraguan dan membatasi pengaruh pergerakan kolektif untuk mengubah arah permainan, atau mundur bertahan, atau bertukar posisi.

Taruhan ini berjalan ideal, setelah Barcelona gagal memanfaatkan ruang yang muncul di kedalaman, akibat tidak adanya pemain yang mampu bergerak tanpa bola di belakang para bek, melalui penetrasi yang memecah lini lawan.

Dan di sisi kiri, muncul duel individu lain yang mencuri perhatian, yaitu pertarungan antara Lamine Yamal dan Marc Cucurella.

Kedua juara dunia itu menjalani duel langsung yang di dalamnya pemain Alella menunjukkan keunggulan jelas atas bintang Rocafonda.

Lamine Yamal mencoba menembus pertahanan lawannya dengan berbagai cara, tetapi ia tidak mampu melewati bek Madrid itu dengan satu pun cara, karena setiap kali ia menerima bola, Cucurella bergegas mendekat dan menekannya, memaksanya bermain dengan punggung menghadap gawang, dan mundur membawa bola ke area yang lebih jauh.

Kekuatan fisik dan pergantian yang menentukan

Real Madrid unggul dalam jumlah duel satu lawan satu yang lebih banyak, memaksakan tempo fisik yang lebih tinggi, dan menunjukkan kekuatan yang lebih besar dalam benturan, yang merupakan faktor-faktor yang secara tidak langsung memenangkannya. Sebab ketika Anda bertahan dengan baik dan dengan keterikatan kolektif, Anda bergerak dengan lebih efisien dan mengonsumsi tenaga lebih sedikit, merebut kembali bola dalam jumlah lebih banyak dalam waktu lebih singkat, menghabiskan periode lebih lama menguasai bola, dan sampai pada fase menyerang dengan tingkat vitalitas yang lebih besar, yang membantu Anda tampil lebih baik, dan ini adalah persamaan yang logis, tetapi tidak selalu terwujud dalam sepak bola.

Seiring berjalannya menit, dan ketika tampak bahwa Barcelona mulai memaksakan dominasinya pada menit-menit akhir, bersamaan dengan menurunnya pengaruh Bernardo Silva akibat kelelahan, Mourinho berhasil mengambil keputusan yang tepat dari bangku cadangan. Sebab periode yang terbentang antara menit 70 dan 90 kerap menyaksikan pengaruh besar dari kelelahan, dan menjadi penentu dalam menentukan hasil pertandingan.

Pada fase ini, sebagian pemain mempertahankan kesiapan fisik mereka, bahkan meningkatkan levelnya, untuk membuat perbedaan dibandingkan yang lain, di mana masuknya Eduardo Camavinga menjadi titik balik dalam pertandingan.

Tchouameni, yang terancam sanksi dan terkekang oleh kondisi pertandingan, menemukan dukungan ideal dari rekan senegaranya Camavinga, dan pemain yang disebut terakhir masuk ke lapangan untuk mengerahkan upaya maksimalnya, membantu rekan-rekannya dalam pelapisan pertahanan, serta menciptakan momen menentukan melalui pergerakan di ruang, ketika kekuatan fisik mulai habis dari para pemain.

Camavinga mampu unggul dalam adu kecepatan melawan Cubarsi, sebelum menjulurkan kakinya pada saat yang tepat untuk menyentuh bola dengan cara menakjubkan, dan menempatkan Mbappe di depan peluang ideal untuk mencetak gol.

Serangan itu juga bermula dari kehilangan bola yang dilakukan Gabriel Jesus dalam momen yang berpengaruh, setelah ia masuk ke lapangan sebagai pemain pengganti.

Dengan demikian, pergantian pemain memainkan peran yang menentukan dalam menentukan jalannya pertandingan, di mana Real Madrid memaksakan dominasinya atas Barcelona, dan berhasil membendung serta menggagalkannya, sehingga membiarkan tim Catalan itu dihadapkan pada banyak hal yang harus dibenahinya.

Hansi Flick kini dituntut untuk memahami faktor-faktor yang masih mengganggu timnya dalam laga-laga besar, ketika lawan memaksakan ujian dengan tingkat kesulitan tertinggi.

Sebaliknya, Jose Mourinho keluar dari kepulangannya ke Camp Nou tanpa kekalahan, setelah kemenangan tersebut memberinya dorongan kuat untuk memperkuat kepercayaan pada proyeknya, serta kemenangan itu memberinya kesempatan untuk membanggakan keunggulan atas rival besarnya, suatu hal yang tidak mampu diwujudkan para pendahulunya kecuali pada kesempatan yang terbatas.



