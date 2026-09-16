Kejeniusan Inovasi: Bagaimana Flick Membentuk Ulang Persenjataan Mematikan Barcelona dari Titik Nol?

Barcelona menjalani bursa transfer musim panas lalu sambil menghadapi mimpi buruk taktis yang nyata di lini serang, dan keluar tanpa solusi yang sesungguhnya.

Pada musim lalu, Hansi Flick, sang pelatih, mengandalkan secara utama sang veteran Robert Lewandowski atau pemain Spanyol Ferran Torres di posisi ujung tombak, di mana keduanya membentuk kekuatan penyerang yang menentukan banyak poin berharga bagi Blaugrana.

Duet tersebut meninggalkan tembok "Camp Nou" pada musim panas lalu, sehingga jajaran teknis pun mendapati diri mereka di hadapan kekosongan mematikan di posisi penyerang murni, dan meletuslah krisis akut yang mengancam sistem serangan tim secara keseluruhan sebelum bergulirnya musim baru.

Negosiasi tersendat: opsi yang tersedia berguguran

Manajemen Barcelona berupaya bergerak cepat di bursa transfer untuk merekrut penyerang berkelas guna menutupi kepergian Torres dan Lewandowski.

Target pertama adalah bintang Argentina Julian Alvarez, di mana klub Catalan itu masuk ke dalam negosiasi intensif dengan manajemen Atletico Madrid untuk merampungkan transfer tersebut, namun pihak Atletico menunjukkan sikap teguh mempertahankan sang pemain dan menolak seluruh tawaran yang diajukan secara mutlak.

Usai gagalnya transfer Alvarez, Barcelona mengarahkan kompasnya ke Italia untuk menjajaki kemungkinan merekrut penyerang Argentina Lautaro Martinez, bintang Inter Milan, tetapi transfer itu tidak terwujud.

Keinginan Flick: dimensi taruhan pada Adeyemi

Di tengah tersendatnya transfer-transfer besar, Hansi Flick meletakkan sebuah opsi mengejutkan di meja manajemen, yaitu merekrut pemain Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund.

Meski ia tidak bersinar pada musim lalu, Flick melihat dalam diri Adeyemi opsi ideal untuk memperkuat tim, berkat kecepatannya yang luar biasa, kemampuannya yang tinggi dalam melakukan transisi cepat, dan fleksibilitas taktisnya untuk mengisi seluruh posisi serang.

Nilai transfer tersebut mencapai sekitar 30 juta euro, sebuah nilai finansial yang sangat sesuai dengan kondisi keuangan klub yang sulit dibandingkan dengan harga-harga tinggi para penyerang di pasar Eropa.

Getty Images





Bursa transfer berakhir: krisis berlanjut

Meski merekrut Adeyemi, bursa transfer musim panas berakhir dan Barcelona memasuki musim ini tanpa mendatangkan penyerang istimewa yang mampu menutupi kepergian Lewandowski dan Torres atau bahkan melampaui keduanya.

Barcelona menuntaskan transfer pemain Brasil Gabriel Jesus, yang datang dari Arsenal, di tengah kekhawatiran besar akan terpengaruhnya sang pemain oleh berbagai cedera yang dideritanya pada musim-musim terakhir yang sangat memengaruhi perjalanan kariernya.

Pemain Mesir Hamza Abdel Karim juga digunakan di tim utama, dan ia sangat menyita perhatian pada periode pramusim, tetapi Flick tidak mengandalkannya di laga-laga resmi secara utama mengingat usianya yang masih muda dan minimnya pengalaman.

Flick tengah mempersiapkan Abdel Karim agar menjadi ujung tombak utama Barca di masa depan.

Bergabungnya Jesus dan promosi Abdel Karim menjadi solusi sementara bagi krisis yang menyibukkan semua pihak di klub Catalan tersebut.

Rekayasa taktik dan meledaknya Raphinha

Di hadapan dilema ini, kejeniusan Hansi Flick terlihat dalam menciptakan solusi-solusi taktis ajaib yang benar-benar mengubah wajah tim selama periode awal musim ini.

Flick berupaya memanfaatkan Karim Adeyemi secara optimal, yang cepat berbaur dengan tim, dan sang pelatih memanfaatkan kecepatan serta keterampilannya dengan menempatkannya di beberapa posisi, yang paling menonjol saat ini adalah sayap kiri.

Selama 7 pertandingan, Adeyemi mencetak 3 gol dan menciptakan 2 gol, tetapi ia berkontribusi kuat dalam menganekaragamkan permainan dan membuka ruang bagi pemain lainnya, yang menjelaskan peran besarnya bersama Barca pada musim ini.

Penggunaan Adeyemi di posisi sayap kiri memberi Flick kesempatan untuk menggeser Raphinha ke bagian tengah dan menjalankan peran ujung tombak.

Raphinha membuktikan efisiensi luar biasa di posisi barunya, di mana ia memanfaatkan pergerakannya yang cerdas dan naluri golnya sehingga berubah menjadi pencetak gol terbanyak La Liga, serta memimpin Barcelona memiliki salah satu arsenal serangan paling ganas di Eropa.

Selama 6 pertandingan di La Liga, Raphinha mencetak 9 gol sehingga memuncaki daftar pencetak gol terbanyak, di samping 2 gol di Liga Champions Eropa, sehingga koleksinya menjadi 11 gol dalam 7 pertandingan disertai 3 umpan gol.

Getty Images





Arsenal serangan mematikan bagi Barca

Barcelona memulai musim di tengah kekhawatiran suporter akan terpengaruhnya tim oleh ketiadaan seorang ujung tombak, tetapi apa yang terjadi melampaui segala ekspektasi.

Barcelona berhasil mencetak 5 gol atau lebih di 5 dari 7 pertandingan yang dimainkannya pada musim ini di La Liga dan Liga Champions Eropa.

Total gol yang dicetak tim sejak awal musim mencapai 33 gol dengan rata-rata sekitar 4,7 gol per pertandingan, sebuah rata-rata yang mengungkap sejauh mana kekuatan serangan tim Catalan yang memangsa para lawannya.