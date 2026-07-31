Dalam podcast Kick-off dari De Telegraaf, Mike Verweij mengungkap banderol RB Leipzig untuk Lutsharel Geertruida. Awal pekan ini terungkap bahwa PSV telah resmi menghubungi klub Jerman tersebut, tetapi Feyenoord juga tiba-tiba mulai menjajaki kemungkinannya.

Leipzig meminta jumlah yang besar untuk pemain asal Rotterdam itu, yang direkrut dari Feyenoord pada 2024. Klub Eindhoven ingin menyisihkan dana untuk memperkuat lini pertahanan, sehingga Myron Boadu pada akhirnya tidak ditawari kontrak.

"PSV tentu sudah punya Alassane Pléa, Ricardo Pepi, dan Guus Til di lini serang," jelas Verweij. "Di Eindhoven, Geertruida sangat jelas disebut sebagai penguatan untuk lini belakang," tegasnya.

Jurnalis itu kemudian mengatakan bahwa rekannya, Jeroen Kapteijns, mengetahui lebih banyak soal situasi sang bek. "Kedatangannya tampaknya masih cukup jauh, karena PSV lebih ingin meminjamnya, sementara Leipzig meminta angka dua puluh juta euro."

Verweij menegaskan bahwa transfer itu saat ini belum akan terjadi dalam waktu dekat. "Nanti pada periode transfer yang lebih lanjut hal itu masih bisa terjadi, tetapi saya rasa itu tidak akan rampung hari ini."

Geertruida dipinjamkan ke Sunderland musim lalu, yang memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian. Di Leipzig, ia tampaknya tidak masuk dalam rencana dan diizinkan mencari klub lain.

Eindhovens Dagblad melaporkan bahwa klub Eindhoven itu sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan pemain internasional Belanda tersebut, tetapi belum ada kesepakatan dengan klub Jerman itu. Kini Feyenoord, menurut FR12.nl , sedang menyiapkan tawaran. Diperkirakan, mencapai kesepakatan pribadi tidak akan menjadi kendala yang tidak bisa diatasi, tetapi kesepakatan dengan Leipzig akan menjadi tantangan terbesar.