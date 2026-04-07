Kejelasan soal kemungkinan transfer besar: di sinilah Rodri akan bermain musim depan

Kini sudah ada kejelasan mengenai masa depan karier sepak bola Rodri. Fabrizio Romano menjelaskan dalam sebuah pembaruan mendetail di YouTube mengenai masa depan karier kapten Manchester City tersebut, yang menjadi incaran Real Madrid.

Menurut Romano, sudah sejak lama ada tawaran kontrak baru yang siap untuk pemain Spanyol berusia 29 tahun ini, yang kontraknya berlaku hingga pertengahan 2027. Manchester City sangat ingin mempertahankannya lebih lama dan telah mengajukan tawaran yang sangat menggiurkan. Pihak manajemen klub yakin bahwa Rodri pada akhirnya dapat diyakinkan untuk memperpanjang kontraknya.

Di sisi lain, situasi ini belum sepenuhnya diputuskan, karena Rodri sendiri yang harus mengambil keputusan. Gelandang tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, seperti masa depan kariernya, keluarga, dan kemungkinan kembali ke Spanyol. Gelandang ini pun dihadapkan pada pilihan penting dalam kariernya.

Namun, yang pasti adalah sikap Manchester City terhadap klub-klub yang tertarik. Klub Inggris tersebut tidak bersedia membiarkan Rodri hengkang musim panas ini dengan biaya transfer yang relatif rendah. Bahkan jika ia tidak memperpanjang kontraknya, klub tetap pada pendirian tersebut. Akibatnya, Rodri tetap akan mengenakan seragam biru City musim depan. Transfer besar ke Real Madrid pun harus ditunda setidaknya satu tahun lagi.

Romano menekankan bahwa City lebih memilih melanjutkan satu musim lagi bersama Rodri daripada menjualnya dengan harga, misalnya, sepuluh hingga dua puluh juta euro. Sikap Manchester City jelas: perpanjang kontrak atau tetap hingga akhir kontraknya. Dalam kasus terakhir, ia baru bisa hengkang secara gratis pada musim panas 2027.

Di pihak Real Madrid memang ada minat, tetapi mereka juga telah menetapkan batasan yang jelas. Klub raksasa Spanyol itu memandang Rodri sebagai opsi yang menarik, tetapi tidak ingin membayar harga yang terlalu tinggi. Transfer hanya bisa dibicarakan jika harganya ‘wajar’ atau jika dia bisa didatangkan secara gratis di kemudian hari.

Sikap kedua klub tersebut membuat transfer musim panas menjadi sangat tidak mungkin. Manchester City meminta harga tertinggi, sementara Real Madrid tidak berencana untuk membayarnya. Oleh karena itu, kepergiannya musim panas ini hampir tidak mungkin terjadi.

Sebelumnya, Rodri sendiri menyatakan terbuka untuk kembali ke Spanyol. Bintang Manchester City itu berpendapat bahwa “kamu tidak bisa menolak klub-klub terbaik di dunia”.