Kejelasan bagi Feyenoord dan PSV: RB Leipzig mematok harga tinggi untuk Lutsharel Geertruida

Dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf, Mike Verweij mengungkap harga yang diminta RB Leipzig untuk Lutsharel Geertruida. Awal pekan ini terungkap bahwa PSV telah resmi mendekati klub Jerman itu, tetapi Feyenoord juga tiba-tiba mulai melihat peluang.

Leipzig meminta nominal besar untuk pemain asal Rotterdam tersebut, yang direkrut pada 2024 dari Feyenoord. Klub Eindhoven itu ingin mengalokasikan dana untuk memperkuat lini belakang, sehingga Myron Boadu pada akhirnya tidak ditawari kontrak.

"PSV tentu sudah memiliki Alassane Pléa, Ricardo Pepi, dan Guus Til di lini serang," jelas Verweij. "Di Eindhoven, Geertruida sangat jelas disebut sebagai tambahan untuk lini belakang," tegasnya.

Jurnalis itu kemudian mengatakan bahwa koleganya, Jeroen Kapteijns, mengetahui lebih banyak soal situasi bek tersebut. "Kedatangannya masih tampak jauh, karena PSV lebih ingin meminjamnya, sementara Leipzig meminta nominal 20 juta euro."

Verweij menegaskan bahwa transfer itu saat ini belum dekat. "Nanti dalam periode transfer hal itu masih bisa terjadi, tetapi saya rasa itu tidak akan tuntas hari ini."

Geertruida dipinjamkan ke Sunderland pada musim lalu, yang memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian. Di Leipzig, ia tampaknya tidak masuk dalam rencana dan diizinkan mencari klub lain.

Eindhovens Dagblad melaporkan bahwa klub Eindhoven itu sudah mencapai kesepakatan personal dengan pemain internasional Belanda tersebut, tetapi belum ada kesepakatan dengan klub Jerman tersebut. Kini, menurut Feyenoord Transfermarkt, Feyenoord juga sudah mengetahui situasi tersebut dan klub telah menghubungi pihak Geertruida.