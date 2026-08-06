Mereka yang sudah sedikit lebih lama mengikuti berbagai peristiwa seputar hal sampingan terindah di dunia ini tentu masih sangat ingat betapa membosankannya situasi yang kadang terjadi ketika si kulit bundar berhenti bergulir selama berminggu-minggu pada jeda musim panas dan musim dingin, dan kita menanti dengan penuh kerinduan agar masa tanpa sepakbola segera berakhir dan bola akhirnya kembali bergulir di stadion.

Tentu saja, "dulu" pasar transfer juga sudah ada. Dan tentu saja, antusiasme ketika klub kesayangan memperkenalkan nama baru yang menjanjikan sebagai rekrutan anyar juga sama seperti yang kebanyakan masih terjadi saat ini. Meski begitu, hiruk-pikuk di pasar dan terutama pemberitaan media mengenainya benar-benar sangat berbeda.

Karena itu, tidak jarang klub-klub besar seperti Real Madrid, Bayern Munich, atau Manchester United menghadirkan rekrutan baru secara benar-benar mengejutkan tanpa ada firasat apa pun lebih dulu dari para penggemarnya. Asupan rumor harian belum ada "dulu" dalam bentuk seperti sekarang, semuanya berjalan sedikit lebih lambat dan lebih samar dibandingkan saat ini. Atau setidaknya sampai seorang bernama Fabrizio Romano muncul ke sorotan sekitar 15 tahun lalu dan sepenuhnya mengubah pemberitaan tentang sepakbola itu sendiri, tetapi terutama tentang pasar transfer di luar lapangan.

Fabrizio Romano

Fabrizio Romano membangun nama sebagai jurnalis transfer

Pada 2011, Romano pertama kali mencuri perhatian ketika, sebagai jurnalis muda yang baru berusia 18 tahun, ia mempublikasikan informasi eksklusif soal kepindahan talenta La Masia saat itu, Mauro Icardi, dari Barcelona ke Sampdoria. Itu adalah "Here we go" besar pertama milik Romano, meski saat itu ia belum menyebutnya seperti itu. Setelahnya, ada tak terhitung banyaknya lagi.

Dua tahun kemudian, ketika Icardi meninggalkan Genoa dan melanjutkan langkah ke Inter Milan, lagi-lagi pria Italia kelahiran Naples itu yang pertama mengumumkan transfer tersebut. Informasi terkait didapat Romano dari agen Icardi, yang sebelumnya ia temui di Milan. Karena itu, ia sudah mencium rampungnya kesepakatan tersebut jauh sebelum semua media mapan dan langsung membangun reputasi tertentu di negara asalnya.

Mulai 2012, Romano kemudian bernaung di Sky Italia dan bekerja di bawah bimbingan pakar transfer yang saat itu sudah sangat terkenal di industri, Gianluca Di Marzio. Hingga mengambil langkah menjadi independen pada 2018, ia menghabiskan waktunya terutama untuk membangun jaringannya sendiri yang terdiri dari agen, petinggi klub, dan pemain, yang belakangan menjadi fondasi utama model jurnalisme transfernya yang bertumpu pada kecepatan dan eksklusivitas.

Terobosan final Romano terjadi paling lambat pada 2019. Sejak saat itu, ia secara konsisten menerbitkan cuitannya dalam bahasa Inggris untuk menjangkau audiens yang lebih besar dan lebih luas di berbagai platform. "Here we go"-nya yang legendaris sebagai ungkapan untuk transfer yang telah tuntas pun menjadi fenomena internet global dan ciri khas pria Italia tersebut.

Berkat koneksinya yang sangat baik dengan pemain, agen, dan petinggi, Romano kerap menunjukkan ketepatan dalam mengumumkan kepindahan yang akan terjadi dan karena itu juga dengan cepat naik menjadi sumber paling tepercaya di bursa transfer di kalangan fans. Jika "Here we go" datang dari Fabrizio, maka orang tahu itu akan terjadi. Kepercayaan terhadap dirinya bahkan lebih besar daripada kepercayaan terhadap sejumlah media mapan.

Kini, Romano mengelola kanalnya sendiri dengan puluhan juta pengikut dan antara lain bekerja untuk Guardian asal Inggris serta perusahaan Amerika Serikat CBS Sports. Ketenarannya kini bahkan sudah sedemikian jauh sampai klub-klub profesional secara rutin mempekerjakannya untuk mengungkap perekrutan pemain baru dalam video pengumuman resmi di media sosial. Menurut pengakuannya sendiri, tidak jarang pemain bertanya kepadanya lewat pesan langsung tentang ke mana rekan setim mereka pindah atau siapa pelatih kepala baru mereka.

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Kiriman Fabrizio Romano di Reddit diblokir

Namun, sejak musim panas ini angin bertiup dari arah yang sedikit berbeda. Permintaan terhadap jurnalisme transfer berkualitas tinggi tampaknya masih belum surut - jadi bagi Romano sebenarnya ini adalah prasyarat terbaik untuk terus memoles monumennya sebagai guru transfer yang nyaris tak pernah salah. Akan tetapi, dalam persepsi publik, pria Italia itu sudah lama tidak lagi sekuat dulu posisinya tanpa tandingan. Kritik terhadap jurnalisme transfer yang kian tak terkendali terus membesar, tetapi terutama cara kerja dan metode Romano yang mendapat perlawanan semakin kuat.

Bukan baru kemarin pria Italia itu dituduh lebih mengutamakan kecepatan ketimbang prosedur jurnalistik yang rapi. Untuk menghasilkan jangkauan dan dengan itu lebih banyak klik, Romano kerap memposting hasil pertandingan penting beberapa menit sebelum peluit akhir yang sebenarnya dibunyikan, hanya untuk lalu menghapusnya lagi apabila gol telat benar-benar tercipta. Ia juga menuai kritik sangat keras atas cara menangani striker Liverpool yang telah wafat, Diogo Jota, yang kematian tragisnya ia jadikan bahan untuk tak terhitung banyaknya unggahan, sehingga ia menghadapi tudingan ingin mengeksploitasi peristiwa tragis itu demi jangkauan dan pemasukan pribadinya.

Platform Reddit bahkan menjatuhkan pemblokiran terhadap Romano pada akhir Juli tahun ini, karena menurut pandangan para moderator ia "menerapkan praktik jurnalistik yang meragukan". Di subhalaman Reddit Soccer, kiriman dari pria Italia itu ke depannya tidak lagi boleh digunakan sebagai sumber. Platform itu menjelaskan langkah tersebut antara lain dengan "ketidakpuasan yang meningkat" dari banyak pengguna terhadap Romano.

Pada saat yang sama, ada pula keberatan moral. Dalam pernyataan itu disebutkan: "Romano antara lain telah memberi platform kepada Mason Greenwood, yang menuai kritik karena tuduhan pemerkosaan." Bintang Inggris Greenwood ditangkap pada Januari 2022 atas dugaan pemerkosaan, penganiayaan, dan ancaman pembunuhan. Klubnya saat itu, Manchester United, menskorsnya. Sekitar setahun kemudian, pada Februari 2023, dakwaan itu dicabut.

Transfer Yan Diomande memicu gelombang kritik keras terhadap Romano

Dan kemudian tentu ada pula "perseteruan" yang baru-baru ini berlangsung secara terbuka antara Romano dan jurnalis transfer Sky, Florian Plettenberg. Pemicu hal itu adalah kepindahan Yan Diomande dari RB Leipzig ke Real Madrid yang tinggal selangkah lagi. Sementara Romano sudah mengunggah postingan wajib "Here we go"-nya sejak beberapa hari lalu dan dengan itu memberi kesan bahwa transfer tersebut sudah beres, Plettenberg membantah dengan tegas dan menuduh pria Italia itu menjual informasi eksklusif milik orang lain sebagai miliknya sendiri.

Ketika kemudian Romano mempublikasikan pesan pribadi mereka berdua dan menuduh reporter Sky itu bersikap munafik, situasinya pun memanas. "Mungkin saya harus membagikan pesan-pesan dari beberapa tahun lalu, saat kamu bertanya kepada saya: 'Bagaimana saya bisa meningkatkan jumlah pengikut saya?' atau 'Pekerjaanmu adalah motivasi saya'", tulis Romano di akun X-nya. Plettenberg membalas: "Sebuah perkembangan yang menyedihkan. Tidak seperti Anda, saya akan menjaga percakapan kita tetap rahasia. Dulu Anda adalah panutan bagi banyak orang. Juga bagi saya. Sayangnya, bagi saya Anda bukan itu lagi. Saya hanya bersyukur bahwa saya sendiri bisa menjadi panutan bagi orang lain."

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Fabrizio Romano? "Memang tidak seperti itu"

Bahwa Plettenberg tanpa diragukan lagi menyentuh titik sensitif dengan kritiknya terhadap Romano, juga dikonfirmasi pada Rabu oleh direktur pelaksana olahraga RB Leipzig, Marcel Schäfer. "Saya mengerti bahwa ini adalah topik panas," jelasnya di sela-sela pemusatan latihan Die Bullen di Austria: "Tetapi pada dasarnya saya sama sekali tidak ingin membahas percakapan dengan klub-klub terkait secara lebih rinci. Jika kami memiliki sesuatu untuk diumumkan, maka kami akan melakukannya."

Namun, Schäfer tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan sindiran, khususnya terhadap pemberitaan terbaru Romano. "Yang jelas adalah bahwa satu atau dua orang yang disebut pakar transfer itu sudah melaporkan tujuh sampai sepuluh hari lalu bahwa sesuatu sudah 'done' atau 'Here we go'. Memang tidak seperti itu. Ada pembicaraan yang harus dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat."

Juga karena keterlibatan Romano, sepakbola modern dalam beberapa waktu terakhir semakin menjauh dari inti sesungguhnya, yaitu permainan di atas lapangan - menuju perlombaan saling mengungguli di antara berbagai jurnalis transfer soal siapa yang bisa menjual informasi tertentu paling cepat di platform mereka sendiri.

Kritik publik terhadap Romano setidaknya menunjukkan bahwa tren sedang bergerak menjauh dari konsumsi buta terhadap berita-berita semacam itu - mungkin menuju pendekatan yang sedikit lebih kritis dan lebih berkualitas. Kita akan melihat apakah guru transfer asal Italia itu akan menanggapi tudingan tersebut dengan serius dan mempertanyakan praktiknya sendiri, atau apakah pesona seputar kemahatahuan Romano pada akhirnya benar-benar sudah lenyap untuk selamanya.