Lyon berhasil mengalahkan tamunya, Nice, dengan skor 2-1 pada Minggu malam, menutup pekan ketujuh Ligue 1 Prancis.

Bek Mesir Mohamed Abdelmonem tampil sebagai starter bagi Nice, dan menerima kartu kuning pada menit ke-48.

Mohamed Abdelmonem juga menjadi penyebab diusirnya pemain Lyon, Kaito Nakamura, pada menit ke-70, sebelum ia sendiri meninggalkan lapangan pada menit ke-81.

Situs Foot Mercato mengulas sorotan utama pertandingan ini, di mana Lyon sukses membalikkan keadaan pada paruh pertama lewat Pavel Sulc dan Tanner Tessmann, sebelum bertahan menghadapi serangan-serangan Nice dalam 20 menit terakhir, meski bermain dengan kekurangan pemain.

Meski tanpa Tolisso, Nuamah, Morton, dan Greif, para pemain Lyon mampu mendominasi jalannya pertandingan sejak awal. Dengan penguasaan bola yang besar dan tekanan tinggi, tim asuhan Paolo Fonseca memonopoli bola, namun tidak mampu mengancam gawang Yehvann Diouf secara nyata.

Berbanding terbalik dengan prediksi, justru Nice yang membuka keunggulan. Dari serangan nyata pertama mereka, Jonathan Clauss melaju di sisi kanan sebelum mengirimkan umpan silang terukur kepada Elye Wahi, yang langsung melepaskan tendangan dan menempatkan bola ke sudut sempit gawang Remy Descamps, mencetak gol pertama pada menit ke-18.

Dominasi Lyon akhirnya berbuah gol penyeimbang pada menit ke-32. Setelah aksi Durandville di sisi kiri, Diouf mampu menghalau tendangan kerasnya, namun Sulc menyambut bola dengan sempurna dan menceploskannya ke dalam gawang, mengembalikan laga ke posisi awal dengan skor 1-1. Hanya dua menit berselang, dari tendangan bebas yang dieksekusi dengan umpan pendek antara Boudaoui dan salah satu rekannya, Attikam mengirim umpan silang yang sampai ke kepala Tanner Tessmann, yang membawa Lyon berbalik memimpin 2-1 pada menit ke-34.

Berkat keunggulan dalam duel satu lawan satu, akurasi teknis yang lebih baik, serta keganasan dalam merebut kembali bola, para pemain Lyon mengakhiri paruh pertama dengan keunggulan yang layak, setelah menguasai bola sebesar 60% dan melepaskan 7 tendangan.

Memasuki paruh kedua, Lyon awalnya tetap menjaga kendali atas pertandingan. Durandville terus tampil sangat aktif di sisi kiri. Namun Nice secara bertahap, berbeda dengan apa yang terjadi di paruh pertama, mulai menciptakan ancaman ke gawang lawannya.

Dari sebuah bola mati yang dieksekusi Clauss, Axel Witsel melompat dan melepaskan sundulan yang membentur mistar gawang Descamps pada menit ke-52. Beberapa menit kemudian, Nkunku mencoba mencetak gol dengan tendangan keras dari sisi kiri, yang memaksa kiper Lyon turun tangan untuk menghalaunya.

Dengan akurasi umpan yang membaik dan kecepatan transisi bola, ditambah meningkatnya keganasan dalam merebut bola, para pemain Nice mulai mengambil inisiatif serangan dan berhasil mengacaukan organisasi pertahanan Lyon. Meski demikian, Lyon tetap mampu menciptakan ancaman melalui serangan balik, terutama ketika Boudaoui membuang peluang akibat kurang akuratnya sentuhan akhir, menyusul aksi baru dari Durandville. Para pemain asuhan Fonseca menunjukkan kekokohan bertahan yang jelas, dan mampu mempertahankan keunggulan mereka meski tekanan dari Nice semakin meningkat.

Namun pertandingan mengalami perubahan penting pada menit ke-70. Sekitar 10 menit setelah masuk menggantikan Durandville, Nakamura menerima kartu merah langsung, setelah pul sepatunya tanpa sengaja menancap di dada Abdelmonem dalam perebutan bola atas. Setelah hanya bermain dengan sepuluh pemain, Lyon harus menghadapi Nice yang mendapat suntikan moral besar dari keunggulan jumlah pemain.

Hanya 3 menit berselang, Wahi nyaris mencetak gol keduanya, setelah menyambut umpan silang Nkunku dengan sundulan, namun upayanya yang melintas membentur tiang gawang pada menit ke-73. Pada masa tambahan waktu, Wahi mencetak gol yang dianulir karena offside.

Berkat kemenangan ini, Olympique Lyon naik ke puncak klasemen Ligue 1 Prancis dengan koleksi 14 poin, sementara Nice tertahan di angka 8 poin pada peringkat ke-13.



