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Blackpool berpisah dengan pelatih kepala Ian Evatt setelah rentetan hasil buruk membuat klub itu terpuruk tepat di atas zona degradasi League One. Keputusan tersebut ramai diperbincangkan di dunia maya karena waktunya yang kejam: pemecatan terjadi pada hari yang sama ketika klub secara terbuka merayakan ulang tahun ke-45 sang pelatih.

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Pemecatan tanpa ampun di Bloomfield Road

Dalam salah satu pemecatan pelatih paling tanpa ampun dalam beberapa waktu terakhir, Blackpool memberhentikan Evatt dari jabatan pelatih kepala. Pengumuman itu disampaikan pada Kamis sore, kurang dari tujuh jam setelah akun media sosial resmi klub mengunggah ucapan selamat ulang tahun ke-45 kepada mantan bek tersebut. Waktunya menyita perhatian luas di dunia sepakbola: hari yang semestinya menjadi perayaan pribadi justru menjadi hari ketika ia kehilangan pekerjaan.

Blackpool mengonfirmasi kepergiannya melalui pernyataan resmi singkat: "Blackpool Football Club mengumumkan bahwa Ian Evatt telah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala setelah 12 bulan bertugas. Klub berterima kasih kepada Ian atas seluruh upayanya selama berada di Bloomfield Road. Steve Thompson akan menangani tim untuk pertandingan akhir pekan ini, bersama Stephen Crainey, Stephen Dobbie dan Steve Banks."

Performa buruk menentukan nasib Evatt

Meski waktu pemecatannya memicu perbincangan di media sosial, statistik di balik keputusan itu memperjelas alasan manajemen Blackpool bertindak. Tim asuhan Evatt mengalami kemerosotan performa yang "mengkhawatirkan", dengan enam kekalahan dalam 10 pertandingan liga terakhir. Rangkaian hasil itu membuat Blackpool berada sangat dekat dengan zona degradasi League One, situasi yang tidak lagi ingin ditoleransi pemilik klub menjelang periode musim dingin yang padat.

Laga terakhirnya sebagai pelatih berakhir dengan kekalahan tipis 1-0 dari AFC Wimbledon. Hasil itu disertai klaim bahwa banyak anggota skuad terserang penyakit. Evatt mengatakan persiapannya sangat terganggu oleh penyakit yang menyerang beberapa pemain kunci sebelum perjalanan ke ibu kota. Namun, kurangnya fleksibilitas taktik dan kegagalan memaksimalkan kemampuan para pemain kreatif pada akhirnya lebih menentukan daripada keadaan yang dapat meringankan penilaian atas satu pertandingan tersebut.

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Kiprah legendaris sebagai pemain berakhir terlalu cepat

Kepergian ini terasa sangat menyakitkan mengingat status legendaris Evatt di mata pendukung Blackpool. Semasa bermain, ia tampil lebih dari 250 kali untuk Blackpool dan menjadi pilar tim yang menanjak dari League One hingga Premier League. Ia turut ambil bagian dalam dua kampanye play-off yang sukses, mengukuhkan namanya dalam sejarah klub jauh sebelum mempertimbangkan untuk menjadi pelatih di Bloomfield Road.

Pertandingan berikutnya BLA League One 07.30 WIG

Ia ditunjuk menggantikan Steve Bruce pada Oktober 2025 dan awalnya menunjukkan potensi, membawa klub menjauh dari ancaman langsung berkat performa apik sepanjang Desember. Namun, ia kesulitan mempertahankan momentum itu dalam 57 pertandingan yang dipimpinnya. Sepanjang masa jabatannya, ia kerap terkendala daftar cedera yang terus bertambah sehingga tidak bisa menurunkan sebelas pemain terbaiknya, terutama di lini pertahanan, tempat sejumlah rekrutan penting gagal memberi dampak.

Mencari arah baru

Blackpool kini kembali mencari pemimpin baru. Pelatih berikutnya akan menjadi sosok kedelapan yang ditunjuk secara permanen sejak Simon Sadler mengambil alih kepemilikan klub pada 2019. Pencarian akan segera dimulai, dengan manajemen mengincar kandidat yang mampu menstabilkan skuad dan membawa tim naik di klasemen League One. Target ambisius klub membutuhkan pelatih yang dapat menerapkan gaya bermain lebih konsisten dan memperkuat pertahanan yang tampak rapuh sepanjang musim ini. Pelatih sementara Thompson akan bertugas membenahi keadaan dalam waktu dekat. Skuad kini harus segera kembali fokus untuk laga akhir pekan, meninggalkan kehebohan seputar kepergian Evatt.