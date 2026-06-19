"Kejahatan yang mengerikan".. Presiden Argentina meluapkan kemarahannya di media setelah beredarnya rumor tentang Messi

Presiden Argentina, Javier Milei, melancarkan serangan tajam terhadap aktris dan jurnalis Florencia Peña, terkait pemberitaannya yang tidak benar mengenai kematian Jorge Messi, ayah dari bintang Argentina Lionel Messi, saat ia tampil dalam sebuah acara di saluran Luzu TV.

Insiden ini bermula ketika Florencia Peña, dalam siaran langsung melalui platform streaming digital milik Luzu TV, mengumumkan berita mengejutkan mengenai meninggalnya ayah Lionel Messi, yang saat ini memimpin tim Argentina di Piala Dunia 2026.

Dengan suara yang terdengar terharu, Penia berkata di depan kamera: “Saya tidak ingin menyampaikan kabar buruk, tetapi ayah Messi baru saja meninggal… Apakah ini mengejutkan?”, sebelum ia melanjutkan menanyakan detail kejadian tersebut, yang memicu kehebohan dan reaksi cepat di media sosial.

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Tak lama kemudian, keluarga Messi mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah kebenaran kabar yang beredar, menegaskan bahwa Jorge Messi memang mengalami masalah kesehatan, namun ia “sedang dalam proses pemulihan yang positif” di bawah pengawasan dan pemantauan medis.

Keluarga tersebut juga meminta semua pihak untuk bertindak “bertanggung jawab, berhati-hati, dan berbelas kasih” dalam menangani informasi sensitif semacam ini, sekaligus mengungkapkan ketidakpuasan mereka atas penyebaran rumor palsu.

Permintaan Maaf

Beberapa jam setelah kejadian tersebut, Florencia Peña tampil dalam keadaan emosional dan menangis selama siaran langsung, serta menyampaikan permintaan maaf resmi kepada publik dan keluarga Messi.

Dia berkata: “Saya ingin meminta maaf... Saat itu saya sedang siaran langsung, mereka memberi tahu saya berita ini melalui earpiece, dan saya mengulangi apa yang diminta untuk saya sampaikan. Saya tidak memiliki ponsel atau komputer untuk memverifikasi, dan ini pertama kalinya hal seperti ini terjadi pada saya. Saya gemetar... Saya sedang berbicara dengan Nico Ochiato (pemilik saluran) dan mereka akan mengeluarkan pernyataan.”

Penya menilai bahwa tanggung jawab terletak pada tim produksi “yang memberinya informasi yang belum diverifikasi.”

Menyusul krisis tersebut, ia mengumumkan pengunduran dirinya dari Luzu TV atau kontraknya diputus, sementara Nicholas Ochiato memecat sejumlah anggota tim produksi yang bertanggung jawab atas penyebaran berita yang tidak benar tersebut.

Tanggapan Presiden

Presiden Argentina yang kontroversial, Javier Milei, tidak terlambat dalam menanggapi insiden tersebut; ia memposting cuitan panjang yang dengan keras mengkritik kejadian tersebut, dan menganggap pernyataan yang dikeluarkan oleh Penia sebagai tindakan yang “memalukan dan tidak bermoral”.

Mili memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengkritik media Argentina, dengan mengatakan melalui akunnya di platform “X”: “Ketika Anda mengira sudah melihat segalanya dari media, ada orang-orang yang datang untuk mengingatkan kita bahwa selalu ada ruang untuk jatuh lebih dalam, selalu ada hal yang lebih keji untuk diucapkan, dan selalu ada cara untuk menimbulkan lebih banyak luka.”

Ia melanjutkan: “Pernyataan mengerikan, tidak bermoral, dan tidak terverifikasi dari Florencia Peña, dalam siaran langsung—yang sudah pasti mengerikan jika informasinya benar, karena menyangkut kehidupan pribadi seorang warga negara—mengingatkan kita pada impunitas yang diyakini oleh sebagian orang sebagai hak mereka, hanya karena memegang mikrofon atau pena di tangan mereka.”

Presiden Argentina itu menambahkan: “Setidaknya stasiun televisi tersebut memiliki etika untuk mengoreksi informasi tersebut dan memecat tokoh yang merugikan ini, sesuatu yang tidak pernah terjadi—bahkan sekali pun—di media atau surat kabar yang memiliki tak terhitung banyaknya jurnalis, yang sudah muak dengan tindakan mencemarkan nama baik, memfitnah, atau menghina semua orang.”



