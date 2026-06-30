"Kejadian yang tak masuk akal": Surat kabar Jerman mengecam wasit asal Maroko... dan menuduhnya "mencuri" tiket lolos

Kegagalan tim nasional Jerman lolos dari Piala Dunia 2026 akibat kekalahan dari Paraguay memicu badai kontroversi di Jerman, setelah "Die Mannschaft" kalah dalam adu penalti usai pertandingan yang menegangkan, di mana gol yang dicetak oleh bek Jonathan Tah pada babak perpanjangan waktu dianulir—sebuah keputusan yang memicu kemarahan kalangan pecinta olahraga di Jerman, serta kembali mengangkat isu wasit dan teknologi Video Assistant Referee (VAR) ke permukaan.

Sebagian besar surat kabar dan program olahraga tidak memandang kegagalan ini sebagai kegagalan teknis atau akibat kegagalan dalam adu penalti, melainkan menganggap bahwa titik balik sesungguhnya dalam pertandingan tersebut adalah keputusan wasit asal Maroko, Jalal Al-Jadid, untuk membatalkan gol Tah setelah meninjau rekaman video, sebuah keputusan yang oleh beberapa media disebut sebagai “pencurian olahraga”.

Menit-menit setelah gol tersebut dicetak diwarnai perayaan meriah di dalam stadion dan di antara para pendukung Jerman, setelah semua orang yakin tim mereka telah memastikan tiket ke babak 16 besar, sebelum tayangan ulang televisi dan penggunaan teknologi video membalikkan situasi secara drastis, sehingga kegembiraan berubah menjadi keterkejutan dan kemarahan.

Pelatih timnas Jerman, Julian Nagelsmann, tidak menyembunyikan ketidakpuasan yang mendalam terhadap keputusan tersebut. Melalui saluran “ZDF”, ia menyebutnya sebagai “skandal sejati”, sambil menegaskan bahwa kiper Paraguay tidak mengalami hambatan apa pun yang mengharuskan gol tersebut dianulir.

Beberapa saat sebelumnya, Nagelsmann telah menyebut keputusan tersebut sebagai “lelucon” saat berbicara kepada saluran “MagentaTV”, pernyataan yang menjadi headline surat kabar Jerman dalam beberapa jam berikutnya.

Gelombang kritik pun meluas ke para pakar wasit di Jerman, di mana mantan wasit internasional Thorsten Kinhofer menegaskan bahwa ia tidak dapat memahami keputusan tersebut, sambil menyoroti bahwa kontak fisik yang terjadi sebelum gol merupakan hal yang biasa dalam situasi semacam itu dan tidak memenuhi kriteria pelanggaran.

Ahli wasit Jerman, Patrick Etrich, juga ikut bergabung dalam barisan para pengkritik, dengan menilai bahwa penggunaan teknologi video (VAR) tidak beralasan, terutama karena wasit awalnya telah mengesahkan gol tersebut sebelum diminta untuk meninjau ulang tayangan ulang, serta menegaskan bahwa insiden tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan yang jelas dan tegas yang mengharuskan perubahan keputusan.

Di tengah kontroversi tersebut, pelatih Jerman ternama Jürgen Klopp ikut angkat bicara, menggunakan nada sarkastis dalam mengkritik keputusan tersebut.

Mantan pelatih Liverpool itu menyoroti bahwa insiden serupa sering terjadi hampir setiap pekan pada situasi bola mati di Liga Primer Inggris, sambil menegaskan bahwa jika standar yang sama diterapkan secara konsisten, banyak gol akan dianulir dalam sepak bola modern.

Meskipun ada konsensus luas di kalangan Jerman untuk menolak keputusan tersebut, muncul suara penentang yang diwakili oleh mantan wasit Inggris Mark Clattenburg, yang dalam pernyataannya kepada jaringan "Fox Sports" berpendapat bahwa pelanggaran tersebut jelas dan pembatalan gol merupakan keputusan yang tepat—pendapat yang disambut dengan keraguan luas oleh media Jerman.

Kontroversi semakin memanas setelah majalah “Kicker” mempublikasikan pernyataan mantan wasit Jerman Frank Willenborg, yang menegaskan dengan tegas bahwa keputusan pembatalan gol tersebut “salah total”.

Ia menjelaskan bahwa tayangan ulang tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang mengharuskan gol tersebut dibatalkan, sambil menyoroti bahwa tidak ada aturan yang memberikan perlindungan khusus bagi kiper di dalam area enam yard.

Wilenburg menambahkan bahwa kontak yang terjadi dengan bek Paraguay tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran, dan menilai bahwa tim nasional Jerman dirugikan secara langsung akibat interpretasi yang keliru terhadap peraturan serta penggunaan teknologi video yang tidak tepat.

Setelah tersingkir, rasa pahit menyelimuti kalangan olahraga Jerman.

Meskipun banyak yang mengakui bahwa timnas Jerman tidak tampil meyakinkan dan membuang dua tendangan penalti yang menentukan, narasi yang mendominasi di dalam negeri tetap berbeda; sebab sebagian besar media dan pengamat berpendapat bahwa kisah malam itu tidak hanya sekadar kekalahan dalam adu penalti, melainkan juga tentang gol yang awalnya disahkan lalu dibatalkan, serta peluang lolos yang tampak pasti sebelum sirna akibat keputusan wasit yang masih memicu kemarahan seluruh bangsa.