"Kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan konflik kepentingan"... Al-Hilal melontarkan kritik tajam kepada CAF terkait krisis Nahda Berkane

Dampak dari krisis yang sedang memanas antara Al-Hilal dan lawannya, Renaissance Berkane, terus berlanjut, menyusul pengaduan yang diajukan klub Sudan tersebut kepada Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) terkait kelayakan pemain Hamza Al-Mousawi untuk tampil dalam dua pertandingan antara kedua tim di babak perempat final Liga Champions Afrika.

Tim Maroko tersebut berhasil memastikan tiket ke semifinal, setelah bermain imbang 1-1 di Maroko, sebelum memastikan kemenangan 1-0 pada leg kedua di Rwanda.

Pihak manajemen Al-Hilal berpendapat bahwa partisipasi pemain tersebut tidak sah, dengan menegaskan bahwa ia tidak berhak bermain dalam kedua pertandingan tersebut karena terbukti mengonsumsi zat doping, yang mendorong klub untuk menuntut dilakukannya penyelidikan mendesak dan menyeluruh atas insiden tersebut.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin malam, Al-Hilal mengungkapkan keprihatinan mendalamnya terhadap perkembangan kasus ini, sambil menyebutkan bahwa mereka telah menerima tanggapan Nahda Berkan yang diajukan ke Komite Disiplin Konfederasi Afrika, dalam kasus nomor DC23337.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pencabutan sanksi sementara terhadap pemain, pada 14 Maret 2026, dilakukan atas permintaan yang diajukan Nahda Berkane melalui email yang dikirim tepat pukul 23:20 pada malam penerapan sanksi.

Al-Hilal menambahkan bahwa Konfederasi Afrika menyetujui permohonan tersebut hanya dalam waktu tiga hari, tanpa memberikan alasan yang jelas, tanpa mengadakan sidang dengar pendapat, atau memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 35 dan 36 Peraturan Anti-Doping FIFA tahun 2021, Selain itu, tidak ada pihak lain yang diberitahu atau dikonsultasikan dalam kasus ini.

Preseden yang tidak lazim

Pernyataan tersebut menekankan bahwa pencabutan penangguhan sementara hanya dalam waktu dua hari, dalam kasus yang berkaitan dengan pelanggaran yang terbukti terkait penggunaan doping, dan tanpa mengikuti prosedur hukum yang biasa, merupakan preseden yang tidak lazim, serta menimbulkan kekhawatiran nyata mengenai masa depan penerapan aturan anti-doping dalam sepak bola Afrika.

Al-Hilal juga mencatat bahwa surat-surat terbaru yang dikeluarkan oleh Konfederasi Afrika tidak mencantumkan indikasi apa pun mengenai pengunduran diri pejabat yang mengeluarkan keputusan pencabutan penangguhan sementara, yang merupakan inti dari sengketa yang sedang berlangsung saat ini.

Konflik kepentingan

Klub Sudan tersebut menegaskan bahwa mereka mengharapkan pejabat tersebut mengundurkan diri secara sukarela, atau agar Konfederasi Afrika menunjuk pejabat lain untuk menangani kasus ini, sambil memperingatkan bahwa mereka akan mengajukan permohonan resmi untuk mengangkat masalah konflik kepentingan jika hal tersebut tidak terjadi sebelum sidang dengar pendapat.

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa sidang dengar pendapat akan digelar pada 9 April 2026, yaitu 26 hari setelah keputusan pencabutan sanksi, dan hanya dua hari sebelum laga semifinal, yang semakin memperumit situasi.

Al-Hilal mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa mereka akan memaparkan semua fakta ini selama sidang, sambil menyatakan keyakinannya bahwa Konfederasi Afrika akan mengambil keputusan yang menjamin terwujudnya keadilan dan menjaga integritas kompetisi, serta menegaskan kembali komitmen penuh mereka untuk membela hak-haknya dan menjaga kredibilitas sepak bola Afrika.