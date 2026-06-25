Dunia sepak bola Prancis mendapat pukulan telak dengan diumumkannya kematian salah satu pemain sepak bola akibat tenggelam di Sungai Rhône dekat kota Lyon; ia dinyatakan mengalami kematian otak di rumah sakit.

Klub Prancis Gangon, dalam pernyataan resminya, menyebutkan bahwa almarhum Kenzo Kis bergabung dengan tim pada musim panas lalu dan bermain untuk tim cadangan musim ini, serta menggambarkannya sebagai “pemain berbakat dan pemuda yang rendah hati”.

Kecelakaan tersebut terjadi di area yang dilarang untuk berenang di dekat Taman Vessin, antara Villeurbanne dan Calouire-en-Quér, saat suhu mencapai 38 derajat Celcius, Petugas pemadam kebakaran melaporkan bahwa mereka menanggapi laporan mengenai empat pemuda yang mengalami kesulitan di sungai, di mana tiga di antaranya berhasil diselamatkan dalam kondisi stabil, sementara yang keempat dievakuasi dalam kondisi kritis sebelum dibawa ke rumah sakit.

Surat kabar Prancis “actu” mengungkapkan bahwa korban adalah Kenzo Kess, berusia 21 tahun, yang berasal dari kota Lyon. Pemain tersebut sebelumnya membela Akademi Saint-Étienne selama tujuh tahun setelah memulai kariernya di Lyon dan satu musim bersama Saint-Brieuc pada musim 2017-2018, namun hanya tampil sesekali bersama Jangon akibat cedera berulang.

Klub Saint-Étienne menyampaikan belasungkawa atas kepergian mantan pemainnya dengan mengatakan: “Keluarga Kenzo Kies sedang menghadapi masa-masa sulit. Kami menyampaikan belasungkawa dan penghiburan yang tulus kepada keluarganya… Kenzo, semua pendukung Saint-Étienne mendoakanmu.”

Kematian ini terjadi di tengah serangkaian insiden tenggelam selama gelombang panas yang melanda Prancis, di mana Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengumumkan bahwa 40 orang telah tewas tenggelam sejak 18 Juni, sebagian besar di antaranya adalah kaum muda.