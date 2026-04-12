Kejadian tragis mengguncang dunia sepak bola Inggris... Seorang suporter meninggal dunia di tengah tribun penonton

Stadion-stadion di Inggris, Sabtu kemarin, menjadi saksi peristiwa tragis setelah seorang suporter meninggal dunia saat berada di tribun penonton.

Klub Blackpool Inggris mengumumkan kematian salah satu suporternya setelah mengalami keadaan darurat medis selama pertandingan tim kemarin, di mana pertandingan babak kedua melawan Peterborough United dihentikan setelah teriakan penonton di Stadion "Bloomfield Road" meminta bantuan.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", tim medis bergegas ke sisi utara tribun barat untuk memberikan pertolongan pertama kepada suporter "Graham Sharman", namun ia meninggal dunia di tempat kejadian meskipun telah menerima pertolongan pertama.

Klub Blackpool mengeluarkan pernyataan resmi yang berbunyi: "Dengan penuh kesedihan dan duka, Blackpool FC mengumumkan meninggalnya suporter Graham Sharman, yang mengalami kondisi medis darurat pada babak kedua pertandingan Sabtu di Bloomfield Road. Meskipun tim medis telah berupaya keras, sayangnya Graham meninggal dunia. Klub telah menghubungi keluarganya dan akan tetap menjalin komunikasi erat untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Kami juga menyampaikan belasungkawa dan penghiburan yang tulus kepada keluarga Graham dan semua orang terdekatnya pada saat ini. Beristirahatlah dengan tenang, Graham."

Setelah pertandingan, kedua manajer mengungkapkan perasaan mereka terkait insiden tersebut. Ian Ewart, manajer Blackpool, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga suporter tersebut, dengan mengatakan: "Ada hal-hal yang lebih penting daripada sepak bola. Pikiran dan doaku bersama pria yang datang untuk menonton pertandingan dan akhirnya mengalami serangan jantung. Bagi saya, ada hal-hal yang lebih besar daripada sepak bola dan penting bagi kita untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya."

Sementara itu, Luke Williams, manajer Peterborough, mengatakan: "Telah terjadi sesuatu yang sangat mengganggu di tribun penonton. Kami memikirkan keluarga korban; ini sungguh menyedihkan."

Di sisi olahraga, Blackpool mempertahankan selisih empat poin dari zona degradasi di Liga Divisi Tiga setelah mengalahkan Peterborough dengan skor 3-1, di mana Dale Taylor mencetak dua gol dan Tom Bloxham menambahkan satu gol, memberikan "The Seasiders" kemenangan vital lainnya.



