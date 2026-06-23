Kejadian tragis... Deschamps mundur dari Piala Dunia dan kembali ke Prancis

Setelah Prancis lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 berkat kemenangan 3-0 atas Irak pada dini hari Selasa ini, tim nasional Prancis menerima kabar yang sangat menyedihkan.

Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) hari ini, Selasa, mengumumkan meninggalnya ibu dari pelatih kepala Didier Deschamps. Pelatih timnas Prancis tersebut sangat terpukul oleh musibah keluarga ini, sehingga ia meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Prancis untuk berkumpul bersama orang-orang tercintanya serta menghadiri pemakaman.

Menurut situs "Foot Mercato", Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) menjelaskan dalam pernyataan resmi bahwa, atas kesepakatan bersama dengan ketua FFF Philippe Diallo, Didier Deschamps menyerahkan kepemimpinan tim kepada asisten tepercayanya, Jean-Stéphane, hingga ia kembali.

Dengan demikian, sang pelatih tidak akan hadir di bangku cadangan pada hari Jumat dalam pertandingan terakhir fase grup melawan Norwegia, yang merupakan pertandingan penentu untuk menentukan pemuncak Grup 9.

Federasi tersebut juga menyebutkan dalam pernyataannya bahwa seluruh timnas Prancis sangat terpukul oleh kehilangan ini, dan menyampaikan belasungkawa kepada Didier Deschamps serta keluarganya di masa sulit ini.

Timnas Prancis sebelumnya membuka perjalanan mereka di Piala Dunia dengan mengalahkan Senegal (3-1), sebelum memastikan lolos ke babak berikutnya berkat kemenangan atas Irak (3-0).

Perlu dicatat bahwa Deschamps memimpin timnas Prancis meraih gelar juara Piala Dunia 2018, serta mencapai final Piala Dunia 2022, sebelum kalah dari Argentina melalui adu penalti.