Javi, bintang Barcelona, tengah melalui salah satu periode paling sensitif sejak promosinya ke tim utama, setelah mengalami situasi yang belum pernah terjadi sepanjang kariernya.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Javi tidak tampil di El Clasico, untuk pertama kalinya sejak penampilan perdananya bersama Barcelona, dan itu merupakan keputusan teknis.

Pelatih Hansi Flick tidak memanfaatkan jasa Javi menghadapi Real Madrid, sebuah hal yang mengandung makna tersendiri mengingat pentingnya laga-laga ini bagi sang pemain, di samping semangat kompetitifnya dalam pertandingan-pertandingan besar.

Nyatanya, Javi adalah salah satu bintang yang paling menonjol dalam pernyataan-pernyataan menjelang pertandingan, setelah secara terbuka menunjukkan betapa besar antusiasmenya menghadapi rival tradisional.

Pada hari Sabtu ia berkata, "Dalam laga-laga El Clasico, kau harus berperang. Tidak peduli bagaimana kondisi kedua tim saat tiba di pertandingan, ini adalah laga yang dimainkan sampai mati."

Pernyataan ini mencerminkan betapa besar antusiasme Javi, namun antusiasme itu tidak menemukan kelanjutannya di atas lapangan.

Keberadaannya di bangku cadangan bukanlah hal yang mengejutkan, tetapi yang mengejutkan adalah Flick tidak memberinya satu menit pun untuk bermain.

Kehadiran Javi dalam susunan pemain inti sangat terbatas musim ini, dan kesulitan yang ia hadapi untuk menemukan tempat di tim menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu.

Pelatih asal Jerman itu sebelumnya telah membahas situasinya secara langsung dengannya, dan menjelaskan kepadanya betapa ketatnya persaingan yang ada di lini tengah.

Flick berkata pada September lalu, "Javi memiliki ambisi besar dan selalu ingin bermain. Ia sudah bermain, lalu mengalami cedera, kemudian kembali bermain, tetapi tim berjalan dengan baik dalam kondisinya saat ini, dan itu harus diterima."

Pesan ini secara tersirat mengisyaratkan bahwa Javi harus bersabar. Namun persoalannya terletak pada situasinya yang berpotensi menjadi semakin rumit. Kembalinya Frenkie de Jong, yang bahkan sudah kembali tampil menghadapi Real Madrid, membuka pintu bagi persaingan baru di area lapangan yang tempatnya tampaknya sudah dipastikan oleh Pedri dan Rodri.

Selain itu, Fermin dan Dani Olmo menyediakan opsi-opsi lain yang bercorak menyerang. Bahkan Marc Bernal, mengingat karakteristik dan posisinya di lapangan, unggul atas Javi dalam jumlah menit bermain pada sebagian skenario.

Situasi ini bisa saja berakhir dengan menjadikan Javi sebagai pemain lini tengah terakhir dalam urutan opsi rotasi Flick.

Pada usia 22 tahun, Javi mendapati dirinya menghadapi tantangan yang tidak ia duga. Setelah melewati masalah fisik yang serius, ia perlu memulihkan kesinambungan dan kehadiran yang berpengaruh di tim.

Tak diragukan lagi ia memiliki kepribadian kompetitif yang kuat, tetapi kini ia dituntut untuk meyakinkan Flick bahwa ia layak mendapat tempat di lini tengah yang semakin hari semakin sulit untuk memesan tempat di dalamnya.

Kontrak Javi dengan Barcelona berlaku hingga tahun 2030, dan ia juga menunjukkan komitmen penuh terhadap klub. Meski demikian, tetap penting untuk memantau bagaimana situasinya akan berkembang dari sekarang hingga Januari mendatang.

Flick mengandalkan rotasi pemain yang terbatas, tetapi bahkan dalam perubahan-perubahan ini, angka-angka Javi tidak tampak bagus. Ia hanya tampil sebagai pemain inti dalam dua pertandingan, dan hanya mendapatkan sedikit menit bermain.

Pengesampingannya dalam El Clasico ini merupakan hal yang sangat mencolok, mengingat pengaruh yang biasa ditinggalkan Javi dalam laga-laga seperti ini.