Kejadian mengerikan di Piala Dunia: tribun di Dallas runtuh

Di Dallas, pada hari Kamis, sebuah tribun di kompleks latihan runtuh, demikian dilaporkan oleh berbagai media Swedia. Tim nasional Swedia, yang pada hari Sabtu lalu kalah 5-1 dari tim nasional Belanda, menggunakan kompleks tersebut selama Piala Dunia, namun pada saat kejadian tidak sedang berlatih.

Beruntungnya, tidak ada korban luka akibat insiden tersebut. Namun, kabarnya para pemain timnas Swedia masih merasa sangat terkejut. Rekaman video memperlihatkan bagaimana sebagian tribun tersebut runtuh sepenuhnya.

Selama Piala Dunia, Swedia berlatih di stadion FC Dallas, yang kabarnya sedang direnovasi. Pada Kamis, terjadi kesalahan dalam pekerjaan renovasi tersebut: sebagian sisi panjang tribun runtuh.

Seorang staf klub sepak bola Amerika tersebut mengatakan bahwa puing-puing itu ‘seharusnya jatuh ke arah yang lain’. Para pemain Swedia pun terkejut. “Para pemain bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi,” kata Stefan Pettersson, direktur olahraga timnas Swedia dan mantan penyerang Ajax.

“Ada bagian yang harus dibongkar,” lanjutnya. “Untungnya tidak ada yang terluka. Kemungkinan besar mereka meledakkannya, lalu terjadi kesalahan.”

Insiden tersebut, bagaimanapun, tidak berdampak pada persiapan Swedia menjelang pertandingan terakhir fase grup yang krusial melawan Jepang. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada malam hari dari Kamis ke Jumat, bersamaan dengan pertandingan Belanda melawan Tunisia.