Kejadian mengerikan di jalan tol: bus pengangkut suporter Manchester City terbakar

Kejadian naas menimpa sejumlah pendukung Manchester City saat dalam perjalanan menuju Stadion Wembley untuk final Carabao Cup melawan Arsenal. Sebuah bus yang mengangkut para pendukung tim tersebut terbakar di dekat persimpangan 3 di West Midlands: kendaraan tersebut sepenuhnya dilalap api yang sangat tinggi, namun untungnya tidak ada korban luka di antara para penumpang, yang telah dievakuasi ke tempat aman, meskipun ada kesaksian di media sosial yang menggambarkan suasana panik.





TERBAKAR - Insiden tersebut menyebabkan penutupan jalur selatan, memicu kekacauan total dalam transportasi beberapa jam sebelum final Carabao Cup antara City dan Arsenal. Kolom asap besar membubung dari bus yang terbakar sementara penonton yang tercengang menyaksikan kejadian tersebut: seperti dilaporkan The Sun, para penggemar di dalam kendaraan dievakuasi sebelum petugas pemadam kebakaran mulai memadamkan api dan kemudian melanjutkan perjalanan mereka ke Wembley dengan kendaraan lain.