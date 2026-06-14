Kejadian mengerikan di Cancelo: "Saya mencoba menarik ibu saya keluar dari bawah mobil"

Mantan pemain Inter dan Juventus, Joao Cancelo, dalam sebuah wawancara dengan SIC, menceritakan kecelakaan lalu lintas yang memilukan yang merenggut nyawa ibunya, Filomena.









"Hanya butuh beberapa milidetik untuk mengubah hidupku selamanya. Aku masih ingat teriakan terakhir ibuku. Dan tangisan adikku, yang saat itu masih anak-anak berusia 8 tahun. -





"Saya mencoba mengangkat mobil untuk mengeluarkan ibu saya dari bawah, tapi saya tidak berhasil. Saya benar-benar tidak berhasil." Mengingat kembali hari naas dan traumatis itu, saat dia baru berusia 17 tahun. Wajar saja dia terisak haru dengan mata merah dan berkaca-kaca.





"Semuanya begitu gelap. Sejak saat itu, saya mulai memandang hidup dengan cara yang berbeda. Saya harus tumbuh dewasa dengan cepat," Saat ini, Cancelo, yang sedang bertanding di Piala Dunia mewakili Portugal, menanti debutnya di edisi yang digelar di AS, Meksiko, dan Kanada tiga hari lagi melawan Republik Demokratik Kongo.