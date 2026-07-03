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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

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Kejadian mengejutkan terjadi setelah pertandingan: pelatih tim nasional membuat Mahrez benar-benar kesal, hingga ia langsung memutuskan untuk hengkang dari timnas Aljazair

Suasana di ruang ganti tim Aljazair menjadi sangat ricuh setelah kekalahan mereka dari Swiss pada Jumat pagi, demikian dilaporkan oleh jurnalis Aljazair Dean Ammi, yang sebelumnya bekerja di BBC.

Hanya dalam waktu sepuluh menit, Breel Embolo berhasil membawa tim Eropa itu unggul. Ia menerima umpan dari sisi lapangan setelah aksi gemilang dari Johan Manzambi.

Di babak kedua, Dan Ndoye memastikan kemenangan satu menit setelah babak kedua dimulai. Penyerang tersebut melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang menggetarkan gawang.

Aljazair nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah pertandingan usai, Riyad Mahrez sangat marah kepada pelatih kepala Vladimir Petkovic. Pelatih keturunan Swiss itu terlihat berpelukan dengan para pemain Swiss setelah pertandingan berakhir.

Petkovic, yang memimpin tim nasional Swiss antara tahun 2014 dan 2021, menurut Mahrez, bersikap terlalu ramah terhadap para pemain lawan.

Di ruang ganti, Mahrez meluapkan kemarahannya kepada pelatih kepala tersebut, dan langsung memutuskan untuk pensiun dari tim nasional Aljazair.

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