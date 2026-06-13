Kejadian mengejutkan di Tijuana: mayat ditemukan di dalam mobil dekat tempat pemusatan latihan tim Iran

Kejadian mengejutkan terjadi di tempat pemusatan latihan timnas Iran di Tijuana, Meksiko. Menurut laporan media lokal, pada hari Jumat ini ditemukan mayat seseorang di dalam sebuah kendaraan yang terparkir di depan pusat latihan timnas Asia tersebut. Penemuan mengerikan tersebut dilaporkan terjadi di area parkir sebuah supermarket dekat Stadion Caliente, tempat tim yang dipimpin oleh Amir Ghalenoei sedang mempersiapkan debutnya di Piala Dunia melawan Selandia Baru pada Selasa mendatang. Mayat tersebut, yang ditemukan di dalam sebuah Toyota RAV4 abu-abu yang telah ditinggalkan selama tiga hari, menurut kesaksian yang dikutip, berada dalam kondisi pembusukan yang sudah parah.