Kejadian mengejutkan di Prancis: bintang dunia terlibat pertengkaran terbuka dengan Didier Deschamps dan langsung diganti

Perpisahan Didier Deschamps bersama timnas Prancis tidak berjalan sesuai harapan. Tidak hanya kalah 4-6 dari Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia, ia juga kembali terlibat perselisihan di depan umum dengan Rayan Cherki.

Dalam rekaman yang beredar di internet, terlihat bagaimana Deschamps berselisih dengan gelandang tersebut, saat jeda minum di babak pertama. Pada saat itu, Prancis tertinggal 0-2 dan bermain sangat tidak menguntungkan.

Menurut media Prancis, Cherki dilaporkan telah mengungkapkan ketidakpuasannya kepada pelatih kepala. Ketika Deschamps kemudian memberikan arahan dan instruksi lebih lanjut, Cherki merespons dengan gerakan mengabaikan. Ia menolak mendengarkan pelatihnya.

Sementara itu, Deschamps sudah sangat marah saat jeda babak pertama, ketika Prancis tertinggal 0-4, dan ia pun tidak ragu sedikit pun untuk mengganti Cherki. Selain itu, masih ada tiga pemain Prancis lainnya yang tampil mengecewakan yang tetap tertinggal di ruang ganti.

Dengan rasa frustrasi yang terlihat jelas, Cherki duduk di bangku cadangan, di mana ia harus menyaksikan sisa pertandingan dengan pasrah. Selama jeda minum kedua, terlihat bagaimana gelandang tersebut meringkuk di ujung bangku cadangan, sementara Prancis masih berusaha mati-matian mengejar comeback yang mustahil.

Ini sebenarnya bukan insiden pertama antara Deschamps dan Cherki. Setelah kemenangan 3-0 atas Swedia, sudah beredar rekaman di mana pemain kunci tersebut sama sekali mengabaikan pelatihnya setelah pertandingan usai. Kurangnya waktu bermain di timnas Prancis menjadi akar dari rasa frustrasi Cherki.

Deschamps menolak untuk langsung menyerang pemainnya di hadapan pers internasional. “Itu adalah kesalahanku. Seharusnya aku membuat pilihan tertentu sejak awal pertandingan, mungkin hasilnya akan lebih baik. Semua orang dinilai berdasarkan prestasinya, tetapi pemain dinilai berdasarkan karakter dan kepribadian masing-masing… Aku tidak akan pernah menyalahkan seseorang seperti itu,” jelas pelatih yang akan mengundurkan diri tersebut.