Kejadian mengejutkan di Ajax: para karyawan mengangkat isu mengenai Jordi Cruijff

Di dalam Ajax, kekhawatiran semakin meningkat terkait cara kerja direktur teknis Jordi Cruijff. Hal ini dilaporkan oleh Het Parool berdasarkan wawancara dengan sepuluh karyawan (mantan) dan pihak-pihak terkait. Menurut surat kabar tersebut, sejumlah karyawan merasa tersisih dan tidak ada kejelasan mengenai arah klub.

Menurut Het Parool, Cruijff hampir secara eksklusif bekerja sama dengan orang-orang kepercayaannya. Misalnya, ia dilaporkan telah menempati kantor sendiri bersama kepala pencari bakat Joel Lara di kompleks olahraga De Nieuwe Toekomst, sementara departemen pencari bakat yang sudah ada hampir tidak lagi dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting.

Di departemen lain pun, direktur teknis tersebut dilaporkan jarang menjalin komunikasi. Isu-isu besar, seperti peningkatan iklim olahraga tingkat atas dan pengembangan fisik para pemain, menurut surat kabar tersebut, terutama ditangani oleh orang-orang baru yang dibawa langsung oleh Cruijff.

Hal ini menimbulkan ketidakpastian di lingkungan kerja. Para karyawan tidak begitu memahami apa yang diharapkan oleh direktur teknis tersebut dan merasa kurang adanya visi yang jelas. Seorang karyawan merangkum perasaan di dalam klub dengan tepat: “Cruijff berpendapat bahwa semuanya harus berubah, tetapi saya tidak pernah mendengar bagaimana caranya.”

Kegelisahan ini sudah dimulai tak lama setelah penunjukannya. Salah satu keputusan pertama Cruijff adalah memecat pelatih Jong Ajax, Willem Weijs. Menurut Het Parool, Weijs awalnya mengira dia diundang untuk wawancara perkenalan, tetapi langsung diberi tahu bahwa dia harus pergi.

Cruijff kemudian memindahkan orang kepercayaannya, Óscar García, ke Jong Ajax, bersama dengan beberapa anggota staf asal Spanyol lainnya. Kini, total ada sepuluh orang Spanyol yang ditambahkan ke staf teknis dan pendukung Ajax 1 dan Jong Ajax, sementara pada saat yang sama beberapa tokoh kunci asal Belanda telah meninggalkan klub.

Menurut surat kabar tersebut, di dalam organisasi terdapat perasaan bahwa Cruijff terutama mengandalkan jaringan pribadinya. Di saat yang sama, para karyawan menganggap gaya kepemimpinannya bersifat hierarkis dan tertutup. Bahkan karyawan di posisi tinggi pun dilaporkan hampir tidak pernah memiliki kontak pribadi dengan direktur teknis tersebut.

Menurut Het Parool, Cruijff yakin bahwa perubahan arah yang drastis diperlukan untuk mengembalikan kesuksesan olahraga Ajax secepatnya. Fokus utamanya tertuju pada jangka pendek, dengan gelar juara liga sebagai tujuan utama. Pertanyaan yang muncul di dalam klub adalah apakah pendekatan tersebut cukup untuk membantu Ajax maju secara struktural.