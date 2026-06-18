Kejadian mengejutkan dalam laga Uzbekistan vs Kolombia: seorang juru kamera terkena hantaman keras dari Abdukodir Khusanov

Seorang juru kamera dalam pertandingan Piala Dunia antara Uzbekistan dan Kolombia pada Kamis lalu ditabrak dengan keras oleh Abdukodir Khusanov. Bek Manchester City itu bertabrakan dengan pria tersebut saat terjadi duel lari, yang kemudian tetap tergeletak di lapangan dan langsung mendapat pertolongan.

Setelah lebih dari setengah jam pertandingan berlangsung di Mexico City, Khusanov terlambat bereaksi dalam duel lari cepat dengan Luis Díaz. Pemain Kolombia itu dijatuhkan dengan keras oleh Khusanov, yang juga tidak bisa lagi menghindari kameramen di pinggir lapangan.

Dampak tabrakan tersebut langsung terlihat jelas, karena gambar kameramen yang bersangkutan sedang disiarkan secara langsung pada saat itu.

Díaz terpengaruh oleh tekel Khusanov, namun kameraman tersebut juga terlihat sangat kesakitan dan memegangi kakinya. Tim medis dan awak media yang berada di sekitarnya segera bergegas menghampirinya.

Khusanov, yang mendapat kartu kuning, dan Díaz dapat melanjutkan pertandingan. Kondisi tepat apa yang dialami juru kamera tersebut masih harus ditunggu. Lokasi di pinggir lapangan tempat ia dan kameranya berada tetap kosong setelah kejadian yang menjadi perbincangan tersebut.



