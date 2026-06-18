Kejadian memalukan di siaran langsung... Mantan bintang Real Madrid membantah tuduhan rasisme dengan permintaan maaf yang terlambat

Hanya beberapa menit setelah hasil imbang Belanda yang mengecewakan melawan Jepang, sorotan pun beralih dari lapangan ke ruang komentator, di mana pernyataan Rafael van der Vaart memicu badai kemarahan dan kembali mengangkat isu rasisme di media olahraga Eropa.

Sebuah kalimat sepele membuat mantan bintang Real Madrid itu menuai gelombang kritik tajam, serta permintaan maaf yang bagi banyak orang terkesan terlambat dan tidak memadai setelah hinaan yang dilontarkannya kepada para pemain Jepang.

Mantan bintang Belanda, Rafael van der Vaart, menurut "Sport", meminta maaf atas komentar yang digambarkan oleh para penggemar dan media sebagai rasis, saat ia menganalisis pertandingan Belanda melawan Jepang yang berakhir imbang 2-2 pada laga pembuka "Orang-Orang Kincir Angin" di Piala Dunia.

Kesalahan ucapan van der Vaart, analis jaringan “Ziggo Sport” Belanda, terjadi setelah gol penyama kedudukan Jepang yang tercipta dari tendangan sudut.

Saat membahas kelemahan pertahanan, komentator tersebut berkata: “Mereka semua sama saja, mungkin karena itulah...”, lalu ia segera mencoba memperbaiki situasinya dengan menegaskan bahwa itu “hanya lelucon”, namun pernyataan tersebut telah memicu gelombang kemarahan seketika.

Penampilan perdana Belanda di Piala Dunia ini tidak sesuai harapan, karena pasukan Ronald Koeman dua kali membuang keunggulan sebelum akhirnya harus puas dengan hasil imbang 2-2 melawan tim Jepang yang terorganisir dengan baik.

Pernyataan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu kritik luas, di mana banyak orang menganggapnya sebagai kesalahan rasis yang tidak pantas dilakukan oleh seorang tokoh publik, dan bahwa ungkapan semacam itu “harus tetap menjadi bagian dari masa lalu”.

Menghadapi besarnya reaksi tersebut, van der Vaart mengeluarkan pernyataan permintaan maaf yang berbunyi: “Saya memahami bahwa kata-kata saya menyakiti banyak orang… Jika ada yang merasa tersinggung, saya meminta maaf; saya sama sekali tidak bermaksud demikian, karena saya menghormati semua orang dari berbagai latar belakang.”

Ini bukan kali pertama mantan pemain Real Madrid dan Real Betis tersebut menjadi pusat kontroversi sejak pensiun. Sebelumnya, ia pernah menyerang Lamine Yamal karena “cara ia mengenakan celana” dan menuduhnya “menganggap diri sebagai dewa”, serta menggambarkan penampilan Spanyol di Euro 2021 sebagai “sangat buruk”.