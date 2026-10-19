Di saat apa yang ditampilkan Lamine Yamal semakin sulit dilukiskan dengan kata-kata, dan setelah dia kembali menegaskan dirinya sebagai pemain paling menentukan di Barcelona dengan mencetak salah satu gol terindah dalam kariernya melawan Real Betis di Stadion La Cartuja, sebuah film dokumenter baru membuka rahasia-rahasia tersembunyi di balik proses pembentukan fenomena yang datang dari Rocafonda tersebut.

Film dokumenter "Revolusi 304" yang disiarkan kanal 3Cat itu membahas secara detail kisah di balik layar tentang bagaimana Barcelona mengelola proses pengembangan permata berharganya, dan "Sport" menerbitkan sebagian isinya melalui kesaksian eksklusif mantan direktur akademi La Masia, Xavi Martin.

Martin mengungkap fakta yang mengejutkan, menegaskan bahwa perjalanan Lamine bersama Blaugrana dimulai sangat awal. Dia berkata: "Lamine Yamal bergabung dengan Barcelona pada usia tujuh tahun, datang dari klub La Torreta. Pada usia dua belas tahun, dia pindah untuk tinggal secara penuh di La Masia, dan tidak ada anak lain seusianya di sana, tidak juga anak lain dari Catalunya. Itu benar-benar sebuah keistimewaan yang sangat besar."

Mantan direktur itu menjelaskan bahwa kasus Lamine sangat luar biasa dari semua sisi, karena dia adalah satu-satunya pesepak bola yang tinggal di La Masia yang kedua orang tuanya berdomisili di Catalunya, hal yang mendorong manajemen mengambil keputusan historis.

Martin menambahkan: "Jelas bahwa kondisi keluarga dan kehidupannya memengaruhi keputusan kami untuk memasukkannya ke La Masia. Ada aspek-aspek yang terkait dengan kebiasaannya, seperti pola makan, menyelesaikan tugas sekolah, pergi ke latihan, dan tidur lebih awal, yang menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan itu."

Pejabat lama itu tidak menyembunyikan kekagumannya pada kepribadian bintang muda tersebut sejak usia dini, menegaskan bahwa dia berbeda dari yang lain. Dia berkata: "Lamine adalah anak yang dewasa, bertanggung jawab, dan penuh rasa syukur untuk ukuran usianya. Sepengetahuan kami, dia tidak pernah melakukan hal yang merugikan, meskipun saya yakin dia anak yang sangat cerdas, dan kalaupun dia melakukannya, kami tidak akan menyadarinya. Hal itu mirip seperti di lapangan, ada hal-hal yang dia lakukan tanpa kami sadari."

Martin menutup pembicaraannya dengan perumpamaan yang merangkum besarnya bakat yang dia lihat di depan matanya, dengan mengatakan: "Ini adalah sesuatu yang memang pernah terjadi dengan Leo Messi," merujuk pada perkembangan alami yang dilalui para jenius. Kini telah lebih dari tiga tahun sejak penampilan pertama Lamine dengan kostum tim utama, namun akar kisah ini kembali kepada seorang anak berusia tujuh tahun yang dipilih Barcelona untuk menjadi keistimewaan terbesar mereka.



