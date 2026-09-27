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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Keinginan yang saling menguntungkan: Mengapa Martinelli mengabaikan tawaran Premier League dan memilih Al Hilal?

Transfers
Al Hilal vs Al Ittihad
Al Hilal
Al Ittihad
Saudi Pro League
G. Martinelli
Arsenal
Arab Saudi
Brasil
Inggris

Proyek ambisius Arab Saudi: sebuah keputusan dari Arteta

Agen penyerang Brasil Gabriel Martinelli, Marcos Kasp, mengungkapkan bahwa pemain baru Al Hilal itu menolak tawaran dari klub-klub di Liga Inggris, selain juga tim-tim dari Italia dan Jerman, sebelum menuntaskan kepindahannya ke "Sang Pemimpin" dalam sebuah transfer rekor dari Arsenal.

Kasp menjelaskan mengapa Martinelli memutuskan mengabaikan seluruh tawaran dari Eropa dan pindah ke Al Hilal. Ia mengatakan, sebagaimana dikutip situs Goal: "Ada tawaran dari klub-klub Italia dan Jerman, serta lainnya dari Liga Inggris, tetapi itu adalah momen ketika ia merasa butuh mengubah suasana dan menjernihkan pikirannya."

Sang agen menambahkan: "Al Hilal adalah klub terbesar di Asia, dan ada proyek yang ambisius di sana. Kami melihat arah baru dalam sepak bola Saudi yang bertujuan menurunkan rata-rata usia pemain di liga dan menarik bakat-bakat yang lebih muda."


Martinelli (25 tahun) pindah ke Al Hilal pada awal September 2026 setelah pelatih Arsenal, Mikel Arteta, memberitahunya bahwa ia tidak masuk dalam rencana tim utama untuk musim ini, sebuah keinginan yang ternyata bersifat timbal balik, hingga akhirnya ia hengkang setelah 7 tahun mengenakan seragam Arsenal.

Arsenal memperoleh 60 juta pound sterling sebagai biaya terjamin dalam transfer tersebut, sementara sang pemain menandatangani kontrak baru di Riyadh yang dengan mudah melampaui gaji sebelumnya sebesar 180 ribu pound sterling per pekan di London Utara, seperti ditegaskan sang agen.

Kasp menggambarkan kepindahan itu sebagai "transaksi penjualan terbesar dalam sejarah Arsenal", seraya menegaskan bahwa kepergian ini menguntungkan kedua belah pihak dari sisi finansial maupun olahraga.

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