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Kiper Liverpool Alisson Becker akhirnya angkat bicara mengenai masa depan jangka panjangnya di Anfield dan menyatakan keinginan jelas untuk bertahan lebih lama di Merseyside. Pemain timnas Brasil itu, yang kontraknya saat ini mendekati akhir, tetap menjadi sosok penting bagi Liverpool saat klub memasuki era baru di bawah staf pelatih saat ini.

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Alisson tegaskan keinginan memperpanjang kontrak di Anfield

Berbicara mengenai pandangannya saat ini tentang kemungkinan perpanjangan kontrak, dalam pernyataan yang dilaporkan BBC Sport, Alisson mengungkapkan dengan terus terang di mana ia ingin bermain dalam beberapa tahun mendatang. “Ya [saya ingin bertahan], itulah yang ada dalam pikiran saya. Saya fokus bermain di setiap pertandingan, tetapi dalam pikiran saya, saya senang jika bisa bertahan,” kata Alisson. Kiper berusia 34 tahun itu, yang bergabung dari Roma pada 2018 dengan biaya £66,8 juta dan sejak itu mencatatkan 347 penampilan untuk Liverpool, tetap menjadi sosok penting di Anfield.

Pemain asal Brasil itu menjelaskan lebih lanjut faktor-faktor yang akan memengaruhi keputusan akhirnya, meski keinginan pribadinya sudah jelas. “Itu bergantung pada banyak aspek dan situasi yang berbeda. Namun, keinginan saya adalah bertahan. Saya bahagia di sini dan keluarga saya bahagia di sini,” jelasnya. “Saya masih lapar gelar dan ingin menampilkan performa bagus. Saya masih ingin bermain di level tertinggi selama mungkin, jadi itulah yang saya pikirkan.”

Negosiasi kontrak dan dukungan pelatih

Ketika ditanya langsung apakah ia sudah menjalani pembicaraan resmi mengenai kontrak baru, sang kiper menjelaskan situasinya saat ini. “Belum, tetapi agen saya sedang berbicara dengan klub,” ungkapnya. Pemain asal Brasil itu telah meraih status legenda di Anfield setelah memenangi dua gelar Premier League, dua Piala Liga, Piala FA, Liga Champions, dan Piala Dunia Antarklub selama membela klub tersebut.

Keinginan sang kiper untuk bertahan sejalan dengan sikap yang disampaikan secara terbuka oleh staf pelatih Liverpool. Pekan lalu, pelatih kepala Andoni Iraola membahas ketidakpastian seputar masa depan pemain senior itu. Ia mengaku tidak yakin apakah ini akan menjadi babak terakhir bagi pemain asal Brasil tersebut, tetapi menyampaikan keinginan kuat agar Alisson tetap menjadi bagian dari proyek klub. Iraola mengatakan ia berharap sang kiper bisa “bertahan lebih lama”, mengingat besarnya kontribusi Alisson, bukan hanya dalam menghalau tembakan, tetapi juga dalam kepemimpinannya di ruang ganti.

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Membangun konsistensi demi mengejar gelar

Setelah pekan sulit yang diwarnai hasil mengecewakan Liverpool melawan Arsenal dan Fenerbahce, Alisson melakukan sejumlah penyelamatan krusial untuk membantu tim meraih kemenangan penting atas Crystal Palace pada Minggu. Namun, bagi Alisson, penampilan individu yang gemilang saja tidak cukup. Ia menilai tim harus mencapai tingkat kestabilan yang lebih tinggi secara kolektif jika ingin kembali ke puncak sepakbola Inggris dan Eropa. “Kenyataannya, kami belum tampil sebaik yang kami mampu. Itu bukan berarti kami tidak bermain bagus. Kami bermain bagus dalam banyak pertandingan, tetapi konsistensi itu belum ada,” akunya.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Pemain asal Brasil itu optimistis dengan masa depan proyek di Anfield. Menurutnya, kualitas orang-orang yang saat ini berada di klub menjadi alasan untuk percaya diri. “Kami memiliki manajer kelas atas dan pemain-pemain kelas atas. Kami mampu meraih hal-hal besar, tetapi sebagai tim kami perlu mencapai titik ketika kami merasa: ‘Kami sudah siap sekarang. Kami punya kepercayaan diri. Kami memiliki segala yang dibutuhkan untuk menang.’ Kami sedang membangun itu. Saya berharap kami bisa segera mencapainya, tetapi itu membutuhkan waktu. Kami harus bersabar, tetapi sebagai pemain, dalam pikiran kami, tidak ada waktu untuk disia-siakan,” pungkasnya.

Statistik Alisson dan posisi Liverpool di klasemen

Alisson telah tampil 14 kali di semua kompetisi musim ini, kebobolan 20 gol dan mencatatkan empat kali tanpa kebobolan. Sementara itu, Liverpool saat ini menempati peringkat keempat klasemen Premier League dengan 18 poin, tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Arsenal.