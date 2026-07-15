Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Keinginan sang pemain dan pencarian pengganti... Apakah Oliisi semakin dekat dengan Real Madrid?

Transfers
M. Olise
Real Madrid
Bayern Munich
France vs TBD
France
World Cup
Prancis
Spanyol
Jerman
AS

Pemain sayap asal Prancis menjadi prioritas utama tim Kerajaan dalam bursa transfer musim panas

Berbagai laporan media mengungkap perkembangan terbaru terkait sikap pemain sayap Bayern Munich asal Prancis, Michael Oliisi, mengenai kepindahannya ke Real Madrid selama bursa transfer musim panas mendatang.

Beberapa laporan sebelumnya telah menegaskan keinginan Real Madrid untuk merekrut Olesi pada musim depan, setelah penampilan gemilangnya bersama Bayern Munich musim lalu, serta bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026.

Jurnalis tepercaya Santi Ona, melalui akun pribadinya di platform “X”, mengatakan bahwa Olesi sendiri ingin pindah ke Real Madrid, karena ia menganggap klub tersebut sebagai tempat yang tepat untuk melanjutkan perkembangannya.

Keinginan ini juga sejalan dengan keinginan Real Madrid, yang menganggap Oulisi sebagai potongan yang hilang dalam skuadnya, dan menyiapkan dana rekor untuk mendapatkan jasanya.

Meskipun klub Bavaria tersebut secara resmi menyatakan penolakan total terhadap gagasan kepergian pemain sayap Prancis itu, bahkan sedang berupaya memperpanjang kontraknya untuk periode tambahan, namun pada saat yang sama mereka juga sedang mencari pengganti yang tepat jika ia benar-benar hengkang.

World Cup
France crest
France
FRA
team-logo
TBD
TBD

Ona menegaskan bahwa Oulissi akan memulai negosiasi dengan manajemen Bayern Munich, setelah secara resmi mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia 2026, kemarin Selasa, menyusul kekalahan 0-2 dari timnas Spanyol di babak semifinal.

Perlu dicatat bahwa Oulissi telah tampil dalam 52 pertandingan bersama Bayern Munich selama musim lalu, di mana ia berhasil mencetak 22 gol dan memberikan 31 assist, sementara bersama timnas Prancis ia tampil dalam 7 pertandingan di Piala Dunia, di mana ia memberikan 6 assist tanpa mencetak gol.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google