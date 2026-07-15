Keinginan sang pemain dan pencarian pengganti... Apakah Oliisi semakin dekat dengan Real Madrid?

Berbagai laporan media mengungkap perkembangan terbaru terkait sikap pemain sayap Bayern Munich asal Prancis, Michael Oliisi, mengenai kepindahannya ke Real Madrid selama bursa transfer musim panas mendatang.

Beberapa laporan sebelumnya telah menegaskan keinginan Real Madrid untuk merekrut Olesi pada musim depan, setelah penampilan gemilangnya bersama Bayern Munich musim lalu, serta bersama tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026.

Jurnalis tepercaya Santi Ona, melalui akun pribadinya di platform “X”, mengatakan bahwa Olesi sendiri ingin pindah ke Real Madrid, karena ia menganggap klub tersebut sebagai tempat yang tepat untuk melanjutkan perkembangannya.

Keinginan ini juga sejalan dengan keinginan Real Madrid, yang menganggap Oulisi sebagai potongan yang hilang dalam skuadnya, dan menyiapkan dana rekor untuk mendapatkan jasanya.

Meskipun klub Bavaria tersebut secara resmi menyatakan penolakan total terhadap gagasan kepergian pemain sayap Prancis itu, bahkan sedang berupaya memperpanjang kontraknya untuk periode tambahan, namun pada saat yang sama mereka juga sedang mencari pengganti yang tepat jika ia benar-benar hengkang.

Ona menegaskan bahwa Oulissi akan memulai negosiasi dengan manajemen Bayern Munich, setelah secara resmi mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia 2026, kemarin Selasa, menyusul kekalahan 0-2 dari timnas Spanyol di babak semifinal.

Perlu dicatat bahwa Oulissi telah tampil dalam 52 pertandingan bersama Bayern Munich selama musim lalu, di mana ia berhasil mencetak 22 gol dan memberikan 31 assist, sementara bersama timnas Prancis ia tampil dalam 7 pertandingan di Piala Dunia, di mana ia memberikan 6 assist tanpa mencetak gol.