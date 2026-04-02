"Keinginan bersama untuk memperpanjang kontrak"... Rincian tawaran Paris Saint-Germain untuk memperbarui kontrak Enrique

Sejak bergabung dengan Paris Saint-Germain pada musim panas 2023, pelatih Luis Enrique telah meraih kesuksesan gemilang bersama klub Prancis tersebut.

Pihak Paris menunjukkan kepuasan penuh terhadap pelatih yang luar biasa ini, yang kontraknya berlaku hingga musim panas 2027.

Seperti yang telah dibahas dalam beberapa bulan terakhir, Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, dan timnya ingin melanjutkan kerja sama dengan mantan pelatih Barcelona tersebut.

Keinginan yang tampaknya sama-sama diinginkan.. Pekan lalu, surat kabar "Sport" melaporkan adanya negosiasi positif mengenai kontrak baru yang berlaku hingga Juni 2030.

Hari ini, surat kabar "L'Équipe" mengonfirmasi informasi tersebut, menambahkan bahwa Paris Saint-Germain akan menawarkan gaji besar sebesar sekitar 20 juta euro per tahun.

Jumlah ini akan menjadikan Enrique salah satu pelatih dengan gaji tertinggi di dunia sepak bola.

Saat ini, Enrique menerima sekitar satu juta euro per bulan, yang akan ditingkatkan dalam kontrak baru tersebut.

