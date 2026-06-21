Kehilangan pemain kunci... Belgia kehilangan bintang utamanya saat menghadapi Iran

Sudah dipastikan bahwa salah satu bintang tim nasional Belgia tidak akan tampil dalam pertandingan yang dinantikan melawan Iran, Minggu malam ini, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia.

Timnas Belgia berharap bisa meraih kemenangan pertamanya di Piala Dunia 2026, setelah bermain imbang 1-1 dalam pertandingan pembuka melawan Mesir, sementara Iran juga bermain imbang 2-2 dengan Selandia Baru.

Akun resmi timnas Belgia di platform X menyebutkan bahwa Jeremy Doku tidak akan masuk dalam skuad untuk pertandingan mendatang melawan Iran karena sakit.

Duko merupakan salah satu pemain kunci yang diandalkan pelatih Rudi Garcia di Piala Dunia ini, meskipun ada kontroversi seputar bintang Manchester City tersebut.

Sebelumnya, Doku telah menjelaskan dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh Reuters bahwa ia tidak ingin melewatkan kelahiran anak pertamanya, yang diperkirakan akan terjadi pada minggu kedua bulan depan.

Ia menambahkan, “Saya tahu Federasi Sepak Bola Belgia mendukung para pemainnya dan memahami keadaan mereka. Kita lihat saja apa yang bisa kita lakukan.”