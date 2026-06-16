Kehilangan pemain kunci bagi Argentina... dan kejutan besar dalam susunan pemain Aljazair

Lionel Messi, bintang tim nasional Argentina, memimpin susunan pemain negaranya dalam pertandingan melawan Aljazair pada Rabu dini hari ini, yang menjadi laga pembuka kedua tim di Grup 10 Piala Dunia 2026, namun Julián Álvarez absen.

Messi menjadi starter dalam susunan pemain La Albiceleste, melanjutkan penampilannya di Piala Dunia untuk keenam kalinya berturut-turut, sebuah rekor yang belum pernah dicapai oleh pemain lain hingga saat ini.

Namun, rekan setimnya, Alvarez, duduk di bangku cadangan, karena pelatih Lionel Scaloni menilai penyerang Atlético Madrid tersebut belum siap secara fisik untuk memulai pertandingan.

Susunan pemain Argentina secara lengkap adalah sebagai berikut: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Thiago Almada, Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Di sisi lain, susunan pemain timnas Aljazair menghadirkan kejutan besar dari pelatih Vladimir Petković, dengan tidak dimasukkannya Riyad Mahrez.

Mahrez terpaksa duduk di bangku cadangan pada awal pertandingan, di samping Hossam Aouar.

Di sisi lain, pelatih asal Swiss itu memasukkan Anis Haj Moussa ke dalam susunan pemain inti.

Susunan pemain Aljazair secara lengkap adalah sebagai berikut: Luka Zidane, Rafik Belghali, Issa Mandi, Rami Bensbaïni, Ryan Aït Nouri, Anis Haj Moussa, Hicham Boudou, Nabil Bentaleb, Fares Chaibi, Ibrahim Maza, dan Amine Gouiri.