"Real Madrid telah kehilangan kredibilitas, baik di tingkat kelembagaan maupun olahraga," kata bos Barca dalam wawancara dengan L'Equipe. Ia menegaskan, "Saya rasa mereka telah mengambil jalan yang salah dan kini harus menanggung akibatnya. Mereka mengeluarkan banyak uang untuk merekrut sejumlah pemain yang sangat mahal, tetapi para pemain itu tidak memberikan hasil yang diharapkan."

Faktanya, tim asal Madrid itu tidak memenangi gelar besar dalam dua tahun terakhir. Sebaliknya, Barca menjadi tim terbaik di Spanyol di bawah asuhan Hansi Flick dan, setelah meraih sembilan kemenangan dalam sembilan pertandingan, kini berada di jalur menuju gelar LaLiga. Menjelang El Clasico pada Minggu mendatang, mereka unggul enam poin atas rival bebuyutannya. Kemenangan bagi tim asal Catalunya itu bisa menjadi langkah penentu. Atletico Madrid berada di posisi kedua, satu poin di atas Real. Menurut rumor, pelatih Jose Mourinho sudah berada di bawah tekanan besar menjelang duel yang sangat dinantikan itu.

Menurut Laporta, situasi itu juga disebabkan oleh ego-ego besar dalam skuad bertabur bintang Madrid, termasuk Kylian Mbappe, Jude Bellingham, dan Vinicius Junior. "Memiliki lebih dari satu ayam jantan dalam satu kandang ayam tidak akan pernah berhasil," kata pria berusia 64 tahun itu. Menurutnya, pendekatan Barca yang jauh lebih mengandalkan talenta dari kalangan sendiri jelas lebih unggul daripada kebijakan transfer Real.

Mengapa hubungan Barca dan Real Madrid retak?

Laporta juga menyinggung hubungan kedua klub yang sudah lama memburuk. "Hubungan itu kini sudah tidak ada lagi. Bahkan, menurut saya, sekarang yang ada adalah konfrontasi," tegasnya.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Barca dan Real sudah berbulan-bulan saling berseteru di hadapan publik. Kasus Negreira yang menyita perhatian luas dianggap sebagai pemicu utamanya. Kasus itu berpusat pada pembayaran FC Barcelona hingga tujuh juta euro selama bertahun-tahun kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil presiden komite wasit Spanyol. Pada Mei, presiden Real Florentino Perez antara lain menuduh Blaugrana melakukan korupsi dan menyebut kasus tersebut sebagai "kasus korupsi paling serius dalam sejarah sepakbola". "Saya telah memenangi tujuh gelar juara liga. Saya bisa memenangi dua kali lipatnya. Gelar-gelar lainnya dicuri dari saya," katanya.

Situasinya kini telah memanas hingga kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan pada 25 November. Kedua pihak harus menghadiri sidang mediasi di Madrid. Sidang itu akan berlangsung sebelum kemungkinan proses pidana atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Perez.

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Mengapa Real Madrid kini tidak hanya berseteru dengan Barca

Selain itu, Laporta belum lama ini melontarkan tuduhan serius terhadap Real, yang saat ini juga berseteru dengan bos liga Javier Tebas. Tim asal Madrid itu menuntut Tebas mundur setelah ia melalui X menuduh saluran televisi milik klub tersebut menyebarkan propaganda bergaya Nazi Jerman.

"Javier Tebas sebagai presiden LaLiga memiliki pengalaman yang dibutuhkan untuk menangani persoalan seperti ini. Selain itu, ia punya naluri yang baik untuk menghadapi serangan-serangan Madrid terhadap LaLiga," kata Laporta menjelang pertandingan liga pada Sabtu di markas Real Betis (5-2). Ia melanjutkan, "Sepertinya mereka ingin menghancurkan segalanya, sepertinya mereka ingin menghancurkan LaLiga, sepertinya mereka ingin menghancurkan Komite Teknis Wasit. Mereka juga tidak puas dengan federasi, mereka tidak puas dengan apa pun."



