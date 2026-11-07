Wasit Hernandez Maeso memimpin pertandingan antara Real Madrid dan tuan rumah Valencia, yang berakhir dengan kemenangan tim Kerajaan dengan skor tiga gol tanpa balas, pada pekan ke-12 La Liga.

Situs "Archivo VAR" yang mengkhususkan diri pada kasus-kasus wasit yang kontroversial memberikan penilaian kepada wasit Hernandez Maeso sebesar 4 dari 10 poin.

Archivo VAR menjelaskan, "Hernandez Maeso mendapatkan penilaian gagal dalam memimpin pertandingan Valencia dan Real Madrid, yang berlangsung, seperti yang diperkirakan, melindas di atas kepalanya bagaikan truk besar."

Hernandez Maeso bukanlah termasuk wasit yang mahir memimpin pertandingan-pertandingan yang sangat menegangkan, sehingga pemilihannya oleh komite teknis wasit tampak agak aneh, dan mungkin ia termasuk salah satu wasit yang paling tidak cocok untuk memimpin pertandingan dengan jenis seperti ini.

Dan itulah yang benar-benar terjadi, karena wasit kehilangan kendali atas emosinya selama babak pertama, mengabaikan pemberian kartu kuning yang jelas kepada Mamardashvili pemain Valencia, serta membiarkan intensitas benturan meningkat secara bertahap selama pertandingan.

Ia tidak mampu menetapkan batasan yang jelas kepada para pemain, dan hal itu membuatnya banyak kehilangan selama babak kedua, ketika ketegangan menyebabkan pecahnya beberapa keributan massal yang tidak berkembang menjadi hal yang lebih serius, namun ia terpaksa menanganinya dengan mengeluarkan kartu kuning.

Pertandingan ini menyaksikan hingga 3 kasus wasit yang memicu kontroversi, dan harus dikatakan bahwa wasit mengambil keputusan yang benar dalam dua di antaranya, sementara keputusannya pada kasus ketiga benar sebagian, dan itulah yang menyelamatkannya dari mendapatkan penilaian gagal secara katastrofik.

Keputusannya benar ketika ia tidak menganggap tekel Gido terhadap Diomande sebagai pelanggaran yang pantas mendapatkan kartu merah langsung, meskipun momen tersebut setidaknya layak untuk ditetapkan sebagai pelanggaran. Dan di sini ia melakukan kesalahan kecil.

Setelah itu, wasit hanya mengeluarkan kartu kuning kepada Mamardashvili, karena tekelnya terhadap Mbappe dengan dorongan ceroboh di batas area penalti.

Momen itu tidak pantas mendapatkan kartu merah, karena tidak adanya penguasaan atas bola, sehingga tidak ada peluang nyata untuk mencetak gol.

Namun berbeda halnya pada babak kedua, ketika Gaya menjatuhkan Kylian Mbappe, yang saat itu dalam posisi sendirian menghadapi gawang, sementara Gaya berperan sebagai pemain bertahan terakhir.