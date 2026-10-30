Timnas Prancis dan Chelsea mendapat pukulan telak setelah dipastikan bahwa bek Maxence Lacroix mengalami robekan pada otot hamstring kaki kirinya, yang membuatnya absen dari pemusatan latihan "Les Bleus" berikutnya pada November.

Lacroix mengalami cedera saat laga Chelsea melawan Liverpool, dua hari lalu, hari Rabu, di ajang Piala Liga Inggris, sebelum menjalani pemeriksaan medis yang memastikan cederanya, di tengah prediksi bahwa ia akan absen dari lapangan selama beberapa pekan.

Menurut jaringan RMC asal Prancis, bek Prancis berusia 26 tahun itu dipastikan absen dari laga melawan Manchester United yang dijadwalkan Sabtu di Liga Premier Inggris, serta akan absen dari dua laga Prancis menghadapi Italia pada 12 November dan Turki pada 15 bulan yang sama, dalam ajang UEFA Nations League.

Waktu kembalinya ke lapangan masih belum jelas, sebab keraguan menyelimuti kemungkinan ia bisa tampil dalam pertandingan-pertandingan sebelum akhir tahun ini.

Absen yang Berpengaruh Setelah Awal yang Kuat bersama Prancis dan Chelsea

Lacroix sempat menarik perhatian dengan penampilannya bersama Crystal Palace pada musim lalu, sebelum bergabung dengan timnas Prancis pada Maret 2026, hingga menjalani 11 pertandingan internasional dengan seragam "Les Bleus" sampai saat ini.

Bek Prancis itu tampil dalam tiga pertandingan selama Piala Dunia yang digelar musim panas ini, di bawah kepemimpinan Didier Deschamps, dan Zinedine Zidane juga mengandalkannya sebagai pemain inti dalam tiga dari empat laga pertamanya sebagai pucuk pimpinan tim kepelatihan timnas selama jeda internasional terakhir, di tengah absennya sejumlah tonggak pertahanan.

Lacroix pindah ke Chelsea pada Juli lalu dengan nilai sekitar 60 juta euro, dan menampilkan awal yang bagus bersama klub London itu, setelah menjadi elemen inti di jantung pertahanan di bawah arahan pelatih Xabi Alonso.

Cedera ini menempatkan tim kepelatihan Chelsea dan timnas Prancis di hadapan tantangan baru, terutama mengingat peran yang kini diemban pemain tersebut bersama kedua tim, serta semakin dekatnya agenda internasional penting pada November.