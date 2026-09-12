Mantan pemain Dortmund itu mencetak gol penyeimbang 1-1 pada menit ke-72 lewat tendangan jarak jauh yang indah. Namun, selebrasi golnya bahkan lebih spektakuler daripada gol tersebut: pertama ia menangkupkan kedua tangan ke telinga di depan suporter Strasbourg, seolah ingin berkata, "Saya tidak bisa mendengar kalian!" Lalu Brunner melakukan gestur dengan satu tangan, seakan-akan menggorok lehernya sendiri, masih mengarah ke suporter tuan rumah.

Sebelumnya, terdengar siulan cemoohan keras dan hinaan dari tribun, seperti yang kemudian diceritakan Brunner.





"Mereka berbicara tentang keluarga saya, tentang ibu saya, tentang ayah saya. Saya bisa melihat mereka," kata pemain 20 tahun itu menurut L'Equipe di mixed zone. "Setelah gol itu, emosi begitu besar, terutama setelah gol seperti ini. Saya tidak ingin bersikap tidak hormat. Itu terjadi dalam panasnya pertandingan. Saya tidak akan bilang bahwa saya menyesalinya, tetapi itu bukan pesan yang ingin saya sampaikan. Itu disalahpahami. Yang ingin saya katakan adalah: 'Gol yang luar biasa, semuanya sudah selesai.'"

Paris Brunner terancam hukuman karena gestur itu, situasinya belum jelas

Apakah Brunner akan dijatuhi sanksi atas gesturnya atau tidak, bergantung pada apakah wasit pertandingan mencantumkan insiden itu dalam laporan pertandingan. Di lapangan, penyerang Jerman itu lolos tanpa konsekuensi.

AS Monaco menempati posisi pertama klasemen pada Sabtu malam dengan 10 poin dari empat pertandingan. Tiga dari enam gol Monaco musim ini dicetak oleh Brunner, yang dibina di Borussia Dortmund dan pada 2023 menjadi juara dunia sekaligus juara Eropa bersama tim U17 Jerman. Namun, ia tidak mampu menembus tim senior BVB. Sebagai gantinya, ia pindah ke Monaco pada musim panas 2024. Pada musim panas ini ia tampaknya akhirnya berhasil menembus level berikutnya secara olahraga di Kepangeranan. Namun kini ia justru memicu kegaduhan lewat selebrasinya.