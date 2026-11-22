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Mauricio Pochettino tak pernah membayangkan awal kariernya bersama Manchester United akan seburuk ini. Namun, Anfield memberinya sambutan paling kejam. Laga besar yang dinanti melawan Liverpool berubah menjadi mimpi buruk dini bagi pelatih asal Argentina itu hanya dalam hitungan menit, lewat sebuah kartu merah dan dua gol beruntun yang membakar tribune tuan rumah.

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Pertandingan pada Minggu malam dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Primer Inggris itu menjadi awal yang mengejutkan bagi era Pochettino, yang mengambil alih kursi pelatih Manchester United menggantikan Michael Carrick, yang dipecat selama jeda internasional lalu.

Sorotan tertuju pada debut pelatih asal Argentina yang sebelumnya menangani timnas Amerika Serikat itu, dalam salah satu ujian tersulit yang mungkin dihadapi, yakni melawan rival tradisional Liverpool. Namun, jalannya laga justru bertolak belakang sepenuhnya dengan ambisi Manchester United.

Kartu Merah Dini Membuka Pintu Neraka

Baru delapan menit berjalan, Manchester United sudah menerima pukulan telak setelah wasit mengeluarkan kartu merah langsung kepada bek Leny Yoro akibat pelanggarannya terhadap Alexander Isak, yang tengah melaju untuk berhadapan satu lawan satu dengan kiper.

Insiden itu berawal dari kekacauan yang jelas di lini belakang tim tamu. Matthijs de Ligt salah mengantisipasi sebuah umpan panjang dengan membiarkan bola jatuh di depannya alih-alih menyapunya, sehingga Isak mendapat kesempatan menusuk ke arah gawang dengan memanfaatkan buruknya posisi para pemain bertahan.

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Menghadapi laju penyerang asal Swedia tersebut, Yoro tak punya cara lain untuk menghentikannya selain mendorongnya dari belakang di luar kotak penalti. Wasit menilai pelanggaran itu layak diganjar kartu merah langsung, mengingat bek asal Prancis tersebut merupakan pemain terakhir di depan penyerang yang sudah lolos sendirian.

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Alhasil, Pochettino terpaksa menjalani ujian terberatnya dengan sepuluh pemain, bahkan sebelum timnya sempat mengatur napas di tengah atmosfer Anfield yang membara.

Insiden ini juga menambah kekhawatiran soal kedisiplinan lini belakang Manchester United, yang harus kehilangan satu pemain akibat kartu merah dalam tiga dari empat laga terakhir mereka di semua kompetisi, sebuah indikasi betapa besar masalah yang tengah dihadapi tim.

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Szoboszlai Menghukum, Anfield Merayakan Mimpi Buruk Pochettino

Liverpool tak butuh waktu lama untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Hanya dua menit setelah Yoro diusir, tepatnya pada menit ke-10, gelandang asal Hungaria Dominik Szoboszlai sukses membuka keunggulan, menambah penderitaan tim tamu dan menempatkan sang pelatih baru dalam situasi yang sangat rumit.

Szoboszlai mengeksekusi tendangan bebas langsung dan melepaskan tembakan keras ke arah pojok bawah gawang Manchester United. Meski bola mengarah ke sisi tempat kiper berdiri, kerasnya tembakan membuat Lammens gagal menghalaunya.

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Tribune Anfield bergemuruh merayakan gol cepat tersebut, sementara para pendukung Liverpool meneriakkan ejekan kepada lawan: "Kalian akan terdegradasi!"

Namun, pukulan itu belum menjadi yang terakhir. Tuan rumah terus memanfaatkan kekacauan yang melanda barisan United dan menambah gol kedua hanya tiga menit kemudian.

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Wirtz Memperlebar Jarak, Talenta Liverpool Mencetak Sejarah

Pada menit ke-13, Florian Wirtz menerima bola di dalam kotak penalti. Serangan itu diawali pergerakan apik Isak, yang berbalik badan dengan lihai di tengah lapangan Manchester United sebelum mengirim bola kepada Rio Ngumoha di sisi sayap.

Winger muda Liverpool itu menusuk ke dalam kotak penalti dan melepaskan umpan silang akurat. Wirtz yang berada di posisi tepat lalu menyambarnya dengan sentuhan teknik memukau ke dalam gawang, membawa tuan rumah unggul 2-0.

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Para pendukung di Anfield kembali memprovokasi Pochettino dengan nyanyian: "Kamu akan dipecat besok pagi!" Momen itu kian menambah kejamnya menit-menit awal bagi pelatih asal Argentina tersebut.

Lembaga statistik Opta mengungkap sebuah catatan bersejarah: Liverpool mencatat keunggulan 2-0 tercepat atas Manchester United dalam sejarah pertemuan kedua tim di Liga Primer Inggris, yakni hanya dalam 12 menit 40 detik.

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Catatan mencolok tak berhenti di situ. Rio Ngumoha, yang berusia 18 tahun 85 hari, menjadi pemain termuda yang terlibat langsung dalam gol, baik mencetak maupun memberi assist, dalam laga Liverpool kontra Manchester United sepanjang sejarah Liga Primer Inggris.

Dengan demikian, menit-menit awal laga besar ini berubah menjadi tontonan luar biasa. Pochettino menghadapi badai sesungguhnya dalam debutnya, setelah kartu merah dini, runtuhnya lini belakang, dan ketajaman serangan Liverpool datang bersamaan. Kini ia dituntut menyelamatkan timnya dari malam yang bisa menjadi salah satu awal tersulit dalam karier kepelatihannya.