Enrique Riquelme, mantan calon presiden Real Madrid, akan hadir menyaksikan laga El Clasico melawan Barcelona, besok, di Stadion Spotify Camp Nou, bersama sejumlah rekannya, untuk mendukung tim ibu kota dari tribune, di saat presiden saat ini, Florentino Perez, absen dari tribune kehormatan.

Riquelme, yang memperoleh 35% suara dalam pemilihan presiden Real Madrid yang digelar pada Juni lalu, berupaya untuk selalu mengikuti laga tandang tim di Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa.

Klub ibu kota di tribune akan diwakili oleh wakil presiden Eduardo Fernandez de Blas, bersama Jose Martinez "Pirri", mantan pemain sekaligus presiden kehormatan klub sejak tahun 2023.

Absennya Perez merupakan kelanjutan dari sikapnya pada musim lalu, ketika ia tidak hadir di tribune kehormatan Stadion Barcelona, setelah Real Madrid memutuskan hubungan dengan klub Catalan tersebut dengan latar belakang penarikan dirinya dari proyek Liga Super Eropa.

Sebelumnya Riquelme pernah hadir menyaksikan pertandingan Atletico Madrid melawan Real Madrid di Stadion Metropolitano dari tribune VIP, sebuah kemunculan yang, menurut surat kabar "Mundo Deportivo", tidak disukai Perez.