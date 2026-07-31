Kehadiran mengejutkan: Bintang Real Madrid menyaksikan laga Barcelona kontra Birmingham

Stadion St Andrew's Park pada Jumat malam menyaksikan kehadiran istimewa dari bintang Real Madrid asal Inggris, Jude Bellingham, yang kembali ke stadion tempat ia memulai karier profesionalnya untuk menonton laga persahabatan antara Birmingham City dan Barcelona, dalam ujian pertama Blaugrana di tanah Inggris sebagai bagian dari persiapan menjelang musim baru.

Bellingham, yang tengah menikmati masa liburannya setelah tampil bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026, hadir menyaksikan laga yang menjadi awal resmi persiapan tim asuhan Hansi Flick untuk musim baru, menyusul kemenangan persahabatan tertutup atas Europa (4-1).

Kepulangan yang emosional

Sementara sorotan tertuju pada para pemain Barcelona di atas lapangan, pandangan banyak orang justru mengarah ke tribun tempat Bellingham duduk, sosok yang masih dianggap sebagai panutan sejati bagi para pendukung Birmingham meski sudah bertahun-tahun berlalu sejak kepergiannya.

Meski sejumlah laporan menyebutkan bahwa pemain Real Madrid itu akan turun ke lapangan sebelum laga dimulai untuk menyapa para pendukung Birmingham, yang tak pernah melupakan salah satu bakat terhebat yang lahir dari akademi mereka, hal itu pada akhirnya tidak terjadi, meski ia terlihat gembira dan bersemangat di tribun.

Beredar pula spekulasi mengenai kemungkinan dirinya melakukan tendangan kick-off seremonial, sesuatu yang juga tidak terwujud, sementara bintang Inggris itu cukup menyaksikan pertandingan dari tribun di tengah sambutan hangat dari para pendukung.

Kisah istimewa bersama Birmingham

Kisah Jude Bellingham bersama Birmingham City tergolong unik. Pemain internasional Inggris itu bergabung dengan akademi klub saat berusia baru tujuh tahun, dan menapaki jenjangnya dengan laju luar biasa hingga akhirnya melakoni debut bersama tim utama pada usia 16 tahun 38 hari, menjadikannya pemain termuda yang mengenakan seragam Blues.

Bellingham hanya membutuhkan satu musim untuk membuktikan kelayakannya, tampil dalam 44 pertandingan, mencetak 4 gol, dan menjadi pemain bintang bagi timnya di Championship sebelum pindah ke Borussia Dortmund pada musim panas 2020.

Meski masa tinggalnya di Birmingham singkat, pengaruh Bellingham begitu besar hingga klub mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya: memensiunkan nomor punggung 22 sebagai penghormatan kepadanya, sebuah langkah langka yang hanya pernah dilakukan untuk segelintir pemain dalam sejarah sepak bola Inggris, dan ia baru berusia 17 tahun.