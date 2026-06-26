Kehadiran bintang Arab... Persaingan memperebutkan Sepatu Emas di Piala Dunia semakin memanas

Persaingan memperebutkan penghargaan Sepatu Emas Piala Dunia 2026 semakin memanas seiring penampilan gemilang para bintang sepak bola dunia. Pemain Argentina, Lionel Messi, memimpin klasemen dengan 5 gol yang dicetaknya hanya dalam dua putaran, sehingga menempatkan dirinya di posisi terdepan dalam perburuan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada pencetak gol terbanyak turnamen ini.

Messi dibayangi oleh 4 bintang dunia yang masing-masing telah mencetak 4 gol, yaitu pemain Prancis Kylian Mbappé (dengan 2 assist), rekan senegaranya Ousmane Dembélé (1 assist), pemain Brasil Vinícius Júnior (1 assist), serta pemain Norwegia Erling Haaland (tanpa assist), dengan catatan bahwa keempat pemain tersebut telah bermain satu pertandingan lebih banyak daripada kapten Argentina tersebut.

Mbappé bermimpi mencatatkan sejarah di edisi ini, karena ia berupaya menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang memenangkan penghargaan Sepatu Emas dua kali, setelah sebelumnya meraihnya di Piala Dunia Qatar 2022, sebuah prestasi yang belum pernah tercapai sejak turnamen ini dimulai pada tahun 1930.

Penghargaan Sepatu Emas merupakan salah satu penghargaan individu terkemuka yang diberikan oleh FIFA pada penutupan turnamen, bersama dengan penghargaan Pemain Terbaik dan Pemain Muda Terbaik, sehingga persaingan untuk menjadi pencetak gol terbanyak menjadi sorotan penggemar di seluruh dunia.

Berikut adalah peringkat terkini dari 12 pemain teratas dalam perebutan Sepatu Emas:

1. Lionel Messi (Argentina) - 5 gol - 0 assist

2. Kylian Mbappé (Prancis) - 4 gol - 2 assist

3. Ousmane Dembélé (Prancis) - 4 gol - 1 assist

4. Vinícius Júnior (Brasil) - 4 gol - 1 assist

5. Erling Haaland (Norwegia) - 4 gol - 0 assist

6. Deniz Undav (Jerman) - 3 gol - 2 assist

7. Johan Manzambi (Swiss) - 3 gol - 1 assist

8. Ismaïla Sarr (Senegal) - 3 gol - 1 assist

9. Jonathan David (Kanada) - 3 gol - 0 assist

10. Ismail Al-Saybari (Maroko) - 3 gol - 0 assist

11. Mateus Konha (Brasil) - 3 gol - 0 umpan

12. Brian Proby (Belanda) - 3 gol - 0 umpan