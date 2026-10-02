Werder kalah 0-7 dalam laga uji coba melawan klub divisi teratas Belanda itu pada Jumat siang dan tampil sangat buruk, terutama di babak pertama.

Setelah 41 menit, skor sudah 0-6 dari sudut pandang kubu Bremen. Setelah gol keempat, Niclas Füllkrug kehilangan kesabaran. "Semua ini gila!", seru sang pemain yang baru kembali itu dengan tak percaya melihat penghinaan yang diawali kiper senior Markus Kolke dengan blunder parah dan pelanggaran yang berujung penalti pada menit kelima.

Kolke gagal mengontrol umpan balik dari Amos Pieper dan kemudian menjatuhkan Lucas Vennegoor of Hesselink di situasi yang berujung penalti. Setelah itu, gol-gol dari Marko Pjaca (14/21), Kristian Hlynsson (15), Daan Rots (40), serta gol bunuh diri Youri Regeer (42) menyusul, sebelum peluit jeda menghentikan penghinaan tersebut. Pada menit ke-70, Aske Adelgaard lalu menutup pertandingan.

Debakel ini juga mengkhawatirkan karena meski ada 17 pemain yang absen akibat tugas tim nasional atau cedera, tetap ada enam pemain inti dalam susunan sebelas pertama Daniel Thioune.

Debakel Werder datang secara mengejutkan setelah awal musim yang baik

Pelatih Werder itu tetap duduk di bangku cadangan bersama para asisten pelatihnya selama beberapa menit setelah peluit jeda, sebelum akhirnya berjalan ke lorong stadion dengan jelas tampak terpukul dan diduga menghardik timnya dengan keras.

Memalukan di laga uji coba ini memang cukup mengejutkan, sebab Werder mengawali musim dengan baik di Bundesliga lewat raihan tujuh poin dari empat pertandingan. Füllkrug menonjol dengan tiga gol, begitu pula Marco Grüll yang sedang on fire. Pemain-pemain baru lain seperti Chuki juga sudah meyakinkan. Pada Jumat pekan depan, Werder akan bertandang ke markas BVB yang sejauh ini selalu menang. Saat ini, nyaris tidak ada tugas yang lebih berat di Bundesliga.