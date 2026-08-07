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Xabi alonsoGetty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Kegilaan transfer di Chelsea belum berakhir: Xabi Alonso tampaknya akan mendapatkan pemain incarannya berikutnya

LaLiga
Transfers
Premier League
Chelsea
Rayo Vallecano
P. Chavarria
X. Alonso

Chelsea FC tampaknya sudah berada tepat di ambang perekrutan berikutnya pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Menurut informasi dari Fabrizio Romano, klub London itu telah merekrut satu pemain lagi dengan mengontrak bek kiri Rayo Vallecano, Pep Chavarria.

Menurut laporan tersebut, kesepakatan antara semua pihak sudah tercapai. Chavarria sedang dalam perjalanan ke Inggris untuk menjalani tes medis wajib di sana.

Untuk pemain Spanyol berusia 28 tahun itu, kabarnya ada biaya transfer dasar sekitar 19 juta euro yang mengalir, termasuk pembayaran bonus total nilainya bisa meningkat menjadi 21 juta euro. Dengan demikian, Chelsea mendapatkan Chavarria sedikit lebih murah dibanding klausul rilis sang bek kiri yang tercantum dalam kontraknya sebesar 25 juta euro.

Terutama pelatih Xabi Alonso disebut sangat mendorong perekrutan Chavarria - pelatih asal Spanyol itu jelas merencanakan kompatriotnya tersebut sebagai pemain inti di sisi kiri pertahanan. Selain Chelsea, Bayer 04 Leverkusen juga disebut berminat pada transfer ini.

Xabi Alonso Chelsea crestGetty Images

Tur belanja Chelsea terus berlanjut

Di kubu The Blues, Chavarria akan menjadi rekrutan ketujuh pada periode transfer berjalan setelah Morgan Rogers (seharga 138 juta euro dari Aston Villa), Marco Palestra (seharga 57 juta euro dari Atalanta Bergamo), Geovany Quenda (seharga 50 juta euro dari Sporting Lisbon), Emanuel Emegha (seharga 25 juta euro dari Racing Strasbourg), Danny Welbeck (seharga 6 juta euro dari Brighton & Hove Albion), Jordan Henderson (bebas transfer), dan Dastan Satpaev (seharga 2,4 juta euro dari Qairat Almaty). Selain itu, ada pula tak terhitung pemain yang kembali dari masa peminjaman.

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Rayo Vallecano
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Di sisi lain, hanya ada penjualan Andrey Santos (seharga 56 juta euro ke Manchester United), Marc Cucurella (seharga 55 juta euro ke Real Madrid), dan Tyrique George (seharga 21 juta euro ke Everton). Secara keseluruhan, skuad Alonso saat ini berisi 39 pemain, setidaknya beberapa di antaranya memang harus dijual sebelum jendela transfer ditutup.

Secara olahraga, musim baru Premier League bagi Chelsea dimulai dengan laga tandang ke markas Fulham pada 24 Agustus.

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