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Kegilaan sembilan gol pada "Hari Schalke": tim U23 Si Biru Kerajaan rayakan comeback luar biasa di Regionalliga

Regionalliga
FC Bocholt vs Schalke 04 II
FC Bocholt
Schalke 04 II

Sementara 100.000 suporter bersama tim profesional memanaskan suasana untuk comeback Bundesliga di Gelsenkirchen, tim kedua Schalke menampilkan laga sensasional di Bocholt dalam Regionalliga West.

Belum genap 15 menit laga berjalan di Hünting, tuan rumah FCB yang tampil luar biasa sudah memimpin telak 4-0 atas Schalke II. Kombinasi umpan silang dari Stipe Batarilo dan sundulan Malek Fakhro menghasilkan gol kedua saat laga baru berjalan nyaris delapan menit. Lennart Garlipp menambah keunggulan setelah menerima umpan dari Fakhro, yang dengan itu mengoleksi tiga kontribusi gol hanya dalam sedikit lebih dari sepuluh menit. Kilian Zaruba mencetak gol lewat sundulan untuk membuat skor menjadi 4-0 (15').

Schalke baru bisa masuk papan skor sesaat sebelum turun minum. Jean-Paul Ndiaye mencetak gol balasan sementara (41'). Namun, ketika pemain 19 tahun itu kembali menghantam tak lama setelah pergantian babak, tuan rumah mulai goyah.

"Anda punya sesuatu yang harus dipertahankan. Schalke punya sesuatu yang bisa dimenangkan," rangkum pelatih Bocholt Guerino Capretti soal perubahan dinamika pertandingan kepada FuPa.

FCB gagal mengeksekusi penalti saat tertinggal 4-5 - para pemain profesional Schalke kalah telak

Melalui penalti yang dieksekusi Yassin Ben Balla, Schalke kemudian memperkecil ketertinggalan (80'), setelah sebelumnya Fakhro sempat membentur tiang gawang dalam peluang yang bisa saja membuat tuan rumah unggul 5-2. Anas Bouda tak lama kemudian mencetak gol penyeimbang bagi tim tamu (83'), dan Malik Tubic membalikkan keadaan menjadi 4-5 pada masa injury time (90+2) melawan FCB yang di lini belakang semakin kehilangan arah.

Meski begitu, tuan rumah sebenarnya tidak harus meninggalkan lapangan sebagai pihak yang kalah: pada menit keempat masa injury time, Bocholt mendapat penalti, tetapi Stipe Batarilo hanya mengenai tiang gawang.

Regionalliga
Schalke 04 II crest
Schalke 04 II
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Sportfreunde Siegen
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Borussia Moenchengladbach II
BMG
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FC Bocholt
BCT

"Dengan setiap gol, tentu Anda mendapatkan lebih banyak energi dan pada saat yang sama harapan bahwa Anda benar-benar masih bisa membalikkannya," rangkum pelatih Schalke Jakob Fimpel soal laga gila itu dan menilai timnya memiliki "moral yang luar biasa".

Namun, hasil positif seperti itu tidak didapat tim profesional. Tim promosi Bundesliga itu kalah 0-3 dari Atalanta Bergamo dalam laga uji coba di arena yang sold out dalam rangka pembukaan resmi musim dengan tajuk "Schalke-Tach".

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