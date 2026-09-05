Roma melanjutkan rentetan kemenangannya di Serie A Italia usai membalikkan keadaan atas tamunya, Atalanta, mengubah ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan dramatis dengan skor (2-1), dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Sabtu malam hari ini di Stadion "Olimpico" pada pekan ketiga.

Babak pertama berjalan sengit di antara kedua tim, sebelum laga memanas di awal babak kedua; Atalanta mengejutkan tuan rumah dengan gol keunggulan pada menit ke-47, setelah aksi individu yang diperagakan Charles De Ketelaere dengan melewati Mario Hermoso dan melaju dari sayap kiri, lalu mengirim umpan ke belakang menuju Nikola Krstovic. Menit itu diwarnai kekacauan pertahanan dengan intervensi Evan Ndicka lalu Bryan Cristante, hingga bola muntah bergulir di depan Ederson yang melepaskan tembakan keras tak terbendung dari jarak 14 yard ke dalam gawang.

Roma pun melanjutkan tekanan intensifnya mencari jalan kembali, memanfaatkan senjata tendangan sudut yang mencapai 14 sepak pojok sepanjang laga, hingga menit ke-90 tersenyum kepada mereka ketika Hermoso melompat tanpa penjagaan menyambut umpan silang matang, mengarahkan sundulan keras yang bersarang di gawang, menandai gol penyama kedudukan dan mengembalikan laga ke titik nol.

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Dan pada menit ketiga masa tambahan, Matias Soule menyempurnakan remontada memukau "Giallorossi" dengan gol istimewa, setelah mempermainkan pertahanan di sayap kanan dan menusuk ke dalam melewati Davide Zappacosta, sebelum melepaskan tembakan keras di celah sempit antara kiper Marco Carnesecchi dan tiang dekat, meledakkan kegembiraan tribun Olimpico.

Dengan kemenangan dramatis ini, Roma mempertahankan awal musim sempurnanya dengan meraih kemenangan ketiga secara beruntun untuk naik ke puncak klasemen dengan nilai penuh berkat koleksi 9 poin dan selisih gol atas Inter yang menempati posisi kedua, sementara raihan Atalanta membeku di angka 6 poin di posisi ketujuh dengan menelan kekalahan pertamanya musim ini.

Serigala Ibu Kota kini mengalihkan perhatian mereka ke ajang benua; tim bersiap bertolak menghadapi Fenerbahce dari Turki pada Kamis mendatang di laga pembuka perjalanan mereka di Liga Champions Eropa, sebelum kembali ke kompetisi domestik menghadapi Torino di kandang lawan pada 14 September, lalu bersiap untuk laga puncak yang dinanti melawan Inter dalam perebutan puncak klasemen pada 19 September.