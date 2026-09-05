Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
AS Roma v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Kegilaan Olimpico: Roma balikkan ketertinggalan dari Atalanta dalam 3 menit

Roma vs Atalanta
Roma
Atalanta
Serie A
Italia

Roma melanjutkan rentetan kemenangan

Roma melanjutkan rentetan kemenangannya di Serie A Italia usai membalikkan keadaan atas tamunya, Atalanta, mengubah ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan dramatis dengan skor (2-1), dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Sabtu malam hari ini di Stadion "Olimpico" pada pekan ketiga.

Babak pertama berjalan sengit di antara kedua tim, sebelum laga memanas di awal babak kedua; Atalanta mengejutkan tuan rumah dengan gol keunggulan pada menit ke-47, setelah aksi individu yang diperagakan Charles De Ketelaere dengan melewati Mario Hermoso dan melaju dari sayap kiri, lalu mengirim umpan ke belakang menuju Nikola Krstovic. Menit itu diwarnai kekacauan pertahanan dengan intervensi Evan Ndicka lalu Bryan Cristante, hingga bola muntah bergulir di depan Ederson yang melepaskan tembakan keras tak terbendung dari jarak 14 yard ke dalam gawang.

Roma pun melanjutkan tekanan intensifnya mencari jalan kembali, memanfaatkan senjata tendangan sudut yang mencapai 14 sepak pojok sepanjang laga, hingga menit ke-90 tersenyum kepada mereka ketika Hermoso melompat tanpa penjagaan menyambut umpan silang matang, mengarahkan sundulan keras yang bersarang di gawang, menandai gol penyama kedudukan dan mengembalikan laga ke titik nol.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Dan pada menit ketiga masa tambahan, Matias Soule menyempurnakan remontada memukau "Giallorossi" dengan gol istimewa, setelah mempermainkan pertahanan di sayap kanan dan menusuk ke dalam melewati Davide Zappacosta, sebelum melepaskan tembakan keras di celah sempit antara kiper Marco Carnesecchi dan tiang dekat, meledakkan kegembiraan tribun Olimpico.

Champions League
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Roma crest
Roma
ROM
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Cagliari crest
Cagliari
CGL

Dengan kemenangan dramatis ini, Roma mempertahankan awal musim sempurnanya dengan meraih kemenangan ketiga secara beruntun untuk naik ke puncak klasemen dengan nilai penuh berkat koleksi 9 poin dan selisih gol atas Inter yang menempati posisi kedua, sementara raihan Atalanta membeku di angka 6 poin di posisi ketujuh dengan menelan kekalahan pertamanya musim ini.

Serigala Ibu Kota kini mengalihkan perhatian mereka ke ajang benua; tim bersiap bertolak menghadapi Fenerbahce dari Turki pada Kamis mendatang di laga pembuka perjalanan mereka di Liga Champions Eropa, sebelum kembali ke kompetisi domestik menghadapi Torino di kandang lawan pada 14 September, lalu bersiap untuk laga puncak yang dinanti melawan Inter dalam perebutan puncak klasemen pada 19 September.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google