Kegilaan menjadi kebiasaan Paris: Remontada di detik-detik terakhir merampas rekor bersejarah dari Ancelotti

Paris Saint-Germain menggagalkan tuan rumah Lille meraih kemenangan bersejarah, setelah membalikkan ketertinggalan dua gol menjadi hasil imbang dramatis (2-2) pada momen-momen akhir, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Jumat malam di Stadion Pierre-Mauroy, sebagai pembuka pekan kedua Liga Prancis, dalam sebuah pertandingan yang menyuguhkan ketegangan hingga peluit panjang.

Lille tampak berada di jalur menuju kemenangan yang pantas setelah unggul dua gol, sebelum sang juara bertahan berhasil mencetak dua gol di menit-menit akhir melalui Vitinha dan Marquinhos, untuk menyelamatkan satu poin berharga dari cengkeraman tuan rumah, namun tetap melanjutkan tren kehilangan angka di awal kampanye mempertahankan gelarnya.

Lille mendominasi sejak menit-menit awal, memanfaatkan kekacauan yang jelas terlihat di lini pertahanan Paris Saint-Germain, dan justru tim tamu yang nyaris membuka keunggulan pada menit kelima, ketika Ferran Torres berhadapan satu lawan satu dengan gawang, tetapi intervensi kiper Berke Özer mengacaukan serangan itu, sebelum tendangan Achraf Hakimi membentur tiang kanan.

Lille merespons dengan cepat, dan mulai mengancam gawang Safonov melalui Olivier Giroud, Ethan Mbappé, dan Félix Correia, hingga tibalah momen penentu pada menit ke-21, saat Giroud mengirim umpan indah di belakang pertahanan Paris, yang sampai ke Hakon Haraldsson yang melepaskan tendangan keras ke dalam gawang, menandai keunggulan tuan rumah.

Paris Saint-Germain berusaha bangkit, namun tampil jauh dari level terbaiknya, di tengah absennya Ousmane Dembélé dan João Neves, serta ketidakmampuan Ferran Torres mengulang penampilan gemilangnya pada pekan pertama, sementara Lille menjaga soliditas pertahanannya dan mengakhiri babak pertama dengan keunggulan satu gol tanpa balas.

Memasuki babak kedua, Luis Enrique bergerak cepat dengan memasukkan Kvaratskhelia menggantikan Doué, sehingga penampilan Paris berangsur membaik, dan tim mulai menguasai bola di area-area lanjutan, tetapi dominasi tersebut tidak berbuah peluang nyata, kecuali beberapa upaya terbatas dari pemain Georgia itu dan Vitinha.

Sementara Lille kian tertekan oleh gempuran sang juara bertahan, mereka berhasil melayangkan pukulan baru pada menit ke-84, setelah Giroud mengoper bola kepada Dylan Bakoua, rekrutan anyar yang menusuk ke dalam dan melepaskan tendangan kaki kiri indah yang bersarang di sudut jauh, sehingga tampaknya tiga poin sudah berada dalam genggaman tuan rumah.

Namun Paris menolak menyerah, dan comeback dimulai pada masa injury time, setelah Vitinha melepaskan tendangan menakjubkan pada menit (90+1) untuk memperkecil ketertinggalan, sebelum pada menit 90+5 ia mengirim umpan silang terukur yang disambut Marquinhos dengan sundulan kepala dan menjebloskannya ke dalam gawang, untuk mencuri hasil imbang dalam salah satu akhir pekan yang paling menegangkan.

Dengan hasil imbang ini, Paris Saint-Germain gagal meraih kemenangan dalam dua laga pertamanya di Liga Prancis untuk pertama kalinya sejak musim 2020-2021, sementara Lille menyia-nyiakan kemenangan yang sudah berada dalam genggaman hingga menit-menit akhir, setelah tinggal beberapa saat lagi dari menjatuhkan sang juara bertahan.