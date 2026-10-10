Pemain Uruguay itu baru berada di lapangan selama sepuluh menit setelah masuk sebagai pemain pengganti ketika ia lebih dulu merebut bola dari Luke Shaw lewat tekel terbang yang sangat berbahaya, lalu tak lama kemudian menjatuhkannya ke tanah dengan sundulan kepala ke wajah.

Insiden itu didahului oleh dorongan keras dari Shaw ke punggung Bentancur. Akibatnya, terjadi keributan antarpemain dan sejumlah kartu pun dikeluarkan.

Wasit utama Stuart Atwell mengganjar Bentancur dengan kartu merah, sebuah keputusan yang dikonfirmasi VAR Jarred Gillett berdasarkan tayangan yang ia lihat: "Dia menanduk Shaw dengan cukup keras - itu adalah tindakan kekerasan. Dia bangkit, menghampiri Shaw, lalu ada gerakan kepala."

Shaw sendiri hanya mendapat kartu kuning karena mendorong Bentancur ke tanah dengan marah setelah tekel sebelumnya.

Bagaimana penilaian para pakar Gary Neville dan Chris Waddle?

Keputusan itu tidak diterima semua pihak. Pakar TV Chris Waddle, yang dulu pernah bermain untuk Tottenham, menuntut kartu merah untuk Shaw. "Luke Shaw sudah melewati batas di situ dan entah bagaimana memegang kepalanya seolah-olah dia terkena sundulan kepala," kata mantan pemain tim nasional Inggris dengan 62 caps itu. "Kalau Rodrigo Bentancur mendapat kartu merah untuk itu, Luke Shaw juga seharusnya mendapatkannya."

Bagi Gary Neville, sorotan utama ada pada tindakan Bentancur. Seluruh adegan itu adalah "kegilaan", ujar legenda United tersebut dalam komentar langsung pertandingan. Menyinggung pelatih Spurs Roberto De Zerbi yang sedang berada dalam tekanan, Neville menjelaskan: "Ketidakdisiplinan memang hal yang paling tidak ia butuhkan saat ini. Tekel gunting ini saja sudah kartu kuning, lalu dia berdiri dan menghampirinya, itu pada akhirnya selalu berujung kartu merah, apalagi setelah tekel seperti itu. Ini benar-benar kebodohan!"

Pada saat itu (menit ke-78), Spurs asuhan Bentancur tertinggal 0-1 lewat gol Bryan Mbeumo, meski mereka adalah tim yang lebih berbahaya di Manchester. Namun secara mengejutkan, United justru benar-benar kehilangan arah saat unggul jumlah pemain dan tim tamu dari London menekan untuk mencari gol penyeimbang, yang akhirnya benar-benar dicetak Dominic Solanke pada masa tambahan waktu.

"Di babak pertama kami benar-benar mendominasi mereka. Kami tidak cukup tegas di depan gawang dan seharusnya sudah bisa unggul beberapa gol saat jeda," kata Solanke. "Tetapi karakter yang kami tunjukkan setelah kartu merah itu luar biasa. Kami terus berjuang sampai menit terakhir."

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Bagaimana situasi di papan bawah klasemen dan siapa lagi yang bermain?

Berkat poin ketiga musim ini melalui gol ketiga musim ini, Spurs naik dari peringkat 20 ke 18, tetapi tetap menjadi satu dari total tiga tim yang masih belum meraih kemenangan. Sementara bagi peserta Liga Champions United, catatannya tetap satu kemenangan dari enam pertandingan dan menempati peringkat ke-12.

Dalam pertandingan lainnya pada Sabtu, juara bertahan Arsenal bersama Kai Havertz meraih kemenangan 2-1 atas Leeds United asuhan Daniel Farke setelah sempat tertinggal. Xabi Alonso dan Chelsea FC membantai AFC Bournemouth asuhan Marco Rose dengan skor 5-1. Berkat kemenangan 2-0 di markas AFC Sunderland, Brighton & Hove Albion asuhan Fabian Hürzeler bersama Pascal Groß tetap berada di papan atas. Pemain tim nasional Kevin Schade memang membawa Brentford FC meraih satu poin saat bermain imbang 2-2 di kandang Aston Villa, tetapi ia harus ditarik keluar karena cedera pada awal babak kedua.