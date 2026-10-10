Kegilaan di Vallecas, Rayo-Athletic ditangguhkan: protes terhadap presiden dengan pesawat kertas

Aksi protes keras terhadap presiden Martín Presamengubah sore di Vallecas menjadi hari yang penuh ketegangan, yang berpuncak pada penghentian permanen laga antara Rayo Vallecano dan Athletic Bilbao. Setelah beberapa upaya untuk melanjutkan pertandingan menyusul kericuhan pertama yang pecah pada menit ke-13 dengan lemparan benda ke lapangan dalam jumlah besar, wasit terpaksa menghentikan pertandingan secara permanen setelah 45 menit di mana laga pada praktiknya mustahil dimainkan.





PELEMPARAN BENDA - Protes suporter tuan rumah terhadap pemilik klub, dengan klub berada di ambang kebangkrutan, dimulai dengan lemparan pesawat kertas, bola karet berwarna, dan benda-benda lain yang dengan cepat memenuhi lapangan, sehingga membuat permukaan permainan tidak bisa digunakan.









PROTES - Saat pertandingan dihentikan, Agrupación de Peñas del Rayo Vallecano merilis pernyataan resmi dengan menyebut protes tersebut "sah, demokratis, perlu, dan damai", yang lahir sebagai "konsekuensi dari tiga dekade di mana kesehatan 15 ribu suporter telah dibahayakan".





KECAMAN - LaLiga menyampaikan kecaman keras dan sangat tegas terhadap kericuhan serius serta protes yang terjadi di stadion Vallecas, yang berpuncak pada penghentian permanen pertandingan antara Rayo Vallecano dan Athletic Bilbao. Melalui pernyataan resmi, liga Spanyol itu mengumumkan bahwa dalam beberapa jam ke depan akan disampaikan tanggal dan waktu laga lanjutan tersebut. Demi alasan ketertiban umum dan untuk menjamin standar keamanan tertinggi, kelanjutan menit-menit tersisa dalam pertandingan kemungkinan besar akan dimainkan secara tertutup, demikian dilaporkan AS.



